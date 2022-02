‘Robotín’ trolea a Chris Soifer y le dice que sin Michelle no sería nada

La querida pareja ‘Robotín’ y ‘Robotina’ fueron invitados al programa de YouTube “Así son ellas”, conducido por Chris Soifer y Mara Minor. Aquí se animaron a revelar detalles poco conocidos de su relación, sin dejar de lado las bromas que los caracterizan.

Fue en medio de la entrevista que el cómico no dejó pasar la oportunidad para ‘dejarle su chiquita’ a la hermana menor de Michelel Soifer, quien empezó a reclamarle por decir que ‘Robotina’ no sería nada sin él.

“‘Robotín’, tampoco tienes que decirle a ‘Robotina’ que sin ti no sería nada, que sin ti no sería famosa, que sin ti no sería ‘Robotina’. No puedes decirle esas cosas”, manifestó la ex chica reality.

A lo que ‘Robotina’ contestó: “Mejor no me ayudes”. En ese momento, Alan Castillo aprovechó el tema de conversación y le dijo ‘su verdad’. “Claro, sin Micheille Soifer, tú tampoco serías Chris Soifer” comentó el cómico generando risas entre todos.

‘Robotín’ y ‘Robotina’ bromean sobre tener un ‘Robotito’

Los artistas de la calle se mostraron felices y entusiasmados por haber logrado sacar adelante su relación tras estar distanciados por un tiempo. Incluso, se animaron a bromear sobre la posibilidad de convertirse en padres.

“Ahora sí, vamos a fabricar a ‘Robotito’ y dentro de nueve meses les avisamos”, dijo entre risas el popular ‘Robotín’ en Magaly TV, la firme.

Robotín y Robotina continúan viviendo su idilio. Foto: captura de ATV

‘Robotín’ sorprende a ‘Robotina’ con anillo simbólico

A mediados de diciembre, ‘Robotín’ sorprendió a ‘Robotina’ con un anillo simbólico para expresarle el gran amor que siente por ella y lo comprometido que está en su relación.

“Hemos decidido estar juntos y llevar la terapia también (...) Reconozco que soy celoso, pero nos estamos apoyando para mejorar y le agradezco a Karelys por la oportunidad”, señaló.