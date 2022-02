Red Hot Chili Peppers lanza nueva canción y anuncia fecha de estreno para su próximo disco

¡Lo imposible se hizo realidad! La banda californiana Red Hot Chili Peppers sorprendió a sus seguidores y a los amantes del rock con el primer adelanto de su nueva producción. El grupo había mantenido en secreto los detalles del disco hasta ahora: el nuevo single se llama “Black summer” y el álbum se titula Unlimited love.

Si bien los músicos ya habían anunciado una gira y habían puesto a la venta los boletos para esta, todavía no se sabía la fecha oficial del lanzamiento del disco. No obstante, con este nuevo estreno, la agrupación precisó que el álbum se estrenará el próximo 1 de abril.

John Frusciante: “Nos sentimos frescos, como una banda nueva”

En una entrevista exclusiva que dio la banda para el portal NME, el icónico guitarrista reveló que esta nueva producción significa un nuevo inicio para la agrupación. Además, señaló que, con el pasar de los años, ha aprendido a ver su trabajo desde un punto de vista más humilde.

John Frusciante compartió su punto de vista sobre el nuevo disco de la banda. Foto: NME

“Nos sentimos frescos, como una banda nueva. Puse mucho menos de mi ego que antes y creo que eso fue cierto para todos. No era tanto una cuestión de competencia como realmente querer dar una parte de nosotros mismos el uno al otro y estar emocionados de escuchar lo que los demás aportaban. A veces en el pasado, como en By the way’ o Mother’s milk, una persona se sentiría sofocada a expensas de otra. Esta vez se sintió mucho como personas que se preocupan unas por otras y están genuinamente emocionadas de que todos los demás sean lo mejor que pueden ser”, dijo.

En esta conversación con el medio, todos los integrantes hablan sobre sus experiencias en la banda desde sus inicios, hace 40 años aproximadamente. Asimismo, Anthony Kiedis (vocalista), John Frusciante (guitarrista), Michael Blazary ‘Flea’ (bajista) y Chad Smith (baterista) explican qué significó emocionalmente Unlimited love.

Red Hot Chili Peppers anuncia fechas oficiales para su gira mundial del 2022

En octubre del 2021, la banda brindó la lista de ciudades que visitarán para llevar su nueva música y sus clásicos de siempre. Recordemos que los músicos ya habían dado un primer aviso el último 24 de septiembre de que habría gira mundial para este año.

El anuncio se realizó de una forma divertida, con la participación de tres personajes ficticios (interpretados por Kiedis, Flea y Smith) y John Frusciante como él mismo. La gira mundial empezará en Europa el próximo mes de junio y tendrá como invitados a The Strokes, St. Vincent, A$AP Rocky, Thundercat, HAIM, y King Princess.