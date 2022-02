Patricia Barreto detalla cómo fue interpretar a la popular Maricucha: “Un total desafío”

Todo empieza a prosperar para Patricia Barreto. Tras la llegada de la teleserie familiar Maricucha a las pantallas de televisión, la multifacética actriz ha acaparado la atención de propios y extraños por su magistral interpretación del personaje al que da vida en la producción de América TV.

A raíz del gran recibimiento por parte del público, el rating que ha logrado la telenovela Maricucha ha sido muy positivo, tanto así que llegó a superar a Magaly TV, la firme en su retorno a la TV tras varias semanas de vacaciones.

En esa línea, la joven actriz se mostró muy agradecida con su audiencia y ha concedido entrevistas para hablar sobre el papel que interpreta. además de revelar detalles del rodaje de la serie de Del Barrio Producciones.

Patricia Barreto habla de lo difícil que fue interpretar a Maricucha

En conversación con Domingo al día, la intérprete Patricia Barreto contó cómo fue grabar la producción y el reto que fue para ella dar vida al personaje protagónico de la serie.

Pese a que anteriormente Barreto tuvo papeles principales en obras teatrales y películas de cine peruano, acotó que el proceso de interpretación de Maricucha le fue complicado de ejecutar.

“ Este proyecto para mí ha sido un total desafío, tener la responsabilidad no solo de llevar adelante la historia con mis compañeros, sino del personaje , que tiene esta luminosidad y es súper empático y optimista”, relató la actriz de No me digas solterona.

Patricia obtuvo el papel cuando Maricucha menos lo esperaba

A Patricia Barreto le llegó la oportunidad de dar vida a Maricucha cuando menos lo pensaba. Ella tomó la decisión de hacer el casting porque sintió que tenía la capacidad de conectar con la personalidad de Maricucha y, tras enviar su video grabado, obtuvo el ansiado papel.

“Vi el personaje, vi el argumento y dije: Siento que puedo conectar con este personaje a través de la pantalla. Lo voy a hacer con todo el amor y con toda la garra’. Puse mi camarita y me filmé haciendo el monólogo, di mi sabrosura, mi sazón, mi ‘saoco’ y lo envié”, manifestó la joven artista.