Pamela Franco y Christian Domínguez celebran los 11 meses de vida de su hija

Christian Domínguez y Pamela Franco se mostraron muy alegres al lado de su menor hija, ya que cumplió un mes más de vida. La cantante, quien hace poco descartó la posibilidad de tener otro bebé con el líder de Gran Orquesta Internacional, compartió en sus redes sociales la decoración que le preparó a su pequeña con la temática de Minnie Mouse.

Además, la integrante de Puro Sentimiento escribió un conmovedor mensaje para su primogénita. “Qué rápido pasa el tiempo, mi chiquita, tengo un amor infinito y sin ti no soy nada. Vivo por ti y para ti. Que Dios te cuide siempre, amor, nos haces muy felices. Papito y mamita harán todo para que seas feliz. Feliz 11 meses. Gracias, Dios, por tan gran bendición”, comentó en el video publicado en su cuenta oficinal de Instagram.

En el post compartido por Pamela Franco se puede apreciar a Christian Domínguez cargar a su menor hija muy contento. Asimismo, en la fecha especial asistieron los padres del cantante y su primogénita, quienes posan muy felices para el lente de la cumbiambera.

Cantante asegura que todos se enterarán cuando decida casarse

Luego de que lo presentaron como el colaborador oficial de América hoy y resaltara el anillo en uno de sus dedos, Christian Domínguez negó que se haya casado con la madre de su hija; sin embargo, reveló que cuando decida contraer matrimonio todos lo sabrán. “Se causó todo un revuelo. Ya saben, el día que me vaya a casar, todos se van a enterar”, afirmó. “Cuando llegue el momento, haré una gran fiesta para celebrar mi boda”, añadió.

Pamela Franco cuenta que conoce las claves de las tarjetas de su pareja

El pasado 13 de enero, la cumbiambera se presentó en Mujeres al mando para participar de una dinámica sobre los celos en pareja. En ese momento, Pamela Franco reveló que tiene en su poder todas las contraseñas de las tarjetas de Christian Domínguez. De acuerdo a su versión, él mismo se las habría facilitado y recalcó que ambos se tienen mucha confianza. “Tengo la clave de celular, de todas las tarjetas, de todo, y no he necesitado pedir, él me lo ha dado”, indicó.