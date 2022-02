El regalo de Yoshimar Yotún a Nicola Porcella fue lucido en Instagram

Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de revelar que es amigo de Yoshimar Yotún y, recientemente, recibió un obsequio por parte del jugador de la Selección de Perú. El obsequio fue una camiseta y el ex ‘guerrero’ no dudó en hacerlo público a través de sus redes sociales.

“Gracias, mi hermano Yoshimar Yotún por el el detalle”, escribió Porcella sobre la imagen de la camiseta. La respuesta del futbolista no se hizo esperar y comentó: “De nada, mi hermano Nicola Porcella. Eres grande, papi”.

Es así que Nicola Porcella reveló su cercanía con un nuevo miembro de la selección peruana, ya que antes se le vio junto a Jefferson Farfán y otros deportistas nacionales. El chico reality también está voceado a participar en la nueva versión de Al Fondo Hay Sitio, aunque no existe información oficial.

Gustavo Bueno descartó la presencia de Nicola Porcella en Al Fondo Hay Sitio

Gustavo Bueno, uno de los actores más representativos del cine y la televisión peruana, más conocido por su papel en la serie Al Fondo Hay Sitio, ha evidenciado en más de una oportunidad su emoción por volver a reencarnar al personaje de Gilberto Collazos. Es por ello que el intérprete fue entrevistado por el medio de comunicación Infobae, en el que se refirieron al ansiado retorno de la novela.

El medio también conversó con el artista sobre el especulado ingreso de nuevos personajes a AFHS, como los exchicos reality Andrea San Martín y Nicola Porcella. Gustavo Bueno respondió: “Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con actores de verdad”.

Gustavo Bueno niega que los chicos reality ingresen a Al fondo hay sitio. Foto: Internet

Nicola Porcella se ‘recursea’ animando shows

El portal Instarándula difundió las imágenes de Nicola Porcella y Pablo Heredia animando un show nocturno en la selva peruana. Los modelos fueron captados bailando con el público en una discoteca de Tarapoto. “Nicola Porcella vuelve a los shows hot; el ómicron le valió madre. Aquí lo que importa es facturar y alborotar al respetado”, escribió Samuel Suárez, administrador de la cuenta. “El ex de Ale Fuller no se quedó atrás en el show, Pablo Heredia puso a bailar al público juerguero”, añadió el reportero de espectáculos.