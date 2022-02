El sueño de Kate del Castillo y el personaje que anhela interpretar en su carrera profesional

Kate del Castillo se confesó amante de la Época de Oro del Cine Mexicano y reconoció que le encantaría interpretar a un personaje que encandiló con su voz y es referente del regional mexicano. Hablamos de María Lucila Beltrán Ruiz, mejor conocida como Lola Beltrán, quien triunfó en los escenarios y pantallas grandes.

“Me encantaría interpretar a Lola Beltrán, sería un honor, sería increíble. [...] Por supuesto que consideraría producir y actuar, también, en algo que tuviera que ver en una biografía. Yo creo que haría una Lola Beltrán bien padre, la verdad. [...] Canto muy mal, bueno, sí canto, pero lo que pasa es que a nadie le gusta”, declaró en diálogo con los medios.

Además, a Kate del Castillo le gustaría trabajar este proyecto en su casa productora Cholawood Productions, donde hasta ahora solo ha realizado realities de ficción. Para ella sería una excelente oportunidad de incursionar en la corriente que viene teniendo éxitos los últimos años por su peculiaridad.

Kate del Castillo habló sobre el problema que tuvo con Sean Penn

Kate del Castillo habló por primera vez sobre el problema que tuvo con el actor Sean Penn y lo calificó como la persona más baja que ha conocido en su vida. En el año 2016, ambos actores tuvieron una reunión con el ‘Chapo’ Guzmán, pero Penn la mencionó como intermediaria, lo cual provocó la persecución de las autoridades mexicanas.

“(Sean Penn) salió de mi vida. Nunca más quise volver a contestarle el teléfono. Lo bloqueé, desde luego. No me interesa saber absolutamente nada de él”, contó la actriz en el programa Radio Fórmula. Además, la intérprete agregó: “Este señor no solo me usó como carnada, sino que puso en riesgo mi vida en todos los sentidos”.

Kate del Castillo se rinde ante la gastronomía y la gente peruana

“La gente fue increíble. Yo me sentía una rockstar. La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y cariño. La mejor comida que he tenido en mi vida, una cosa increíble. Es un país muy hermoso, la gente es hermosísima y la gastronomía es impresionante. Fui muy feliz allí. La gente fue increíble. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, dijo Del Castillo hace unos días al recordar los días que pasó en nuestro país para grabar la tercera temporada de La reina del sur.