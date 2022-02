Josimar tras las declaraciones de Gianella Ydoña: “Ya estoy cansado de quedarme callado”

Josimar está muy fastidiado con las declaraciones de Gianella Ydoña en el programa de Magaly Medina, donde habló que el salsero le habría propuesto rehacer su vida en Estados Unidos y que su matrimonio con la ciudadana norteamericana Michelle Moscol fue por puro interés. Tras las fuertes revelaciones, el peruano salió a desmentir a su expareja porque ya está cansado de que hablen de él.

“Me aseguró que lo hizo por dinero (la entrevista). Yo estoy tranquilo aquí y debe estar tranquila de que a mi hijo no le falta nada, que tiene otra vida. Ya estoy cansado de quedarme callado y que en redes hablen de mí”, sostuvo para Trome.

De acuerdo al cantante, se habría comunicado con Gianella Ydoña luego de que se difundiera su entrevista en Magaly TV, la firme, para preguntarle por qué habló mal de él. En tanto, ella respondió: “En el audio que grabé dijo que la contactaron para entrevistarla sobre sus negocios y que habían editado sus respuestas” .

Joven revela que salsero se casó por interés con Michelle Moscol

Un punto que trató el reportero con la expareja del intérprete de “La protagonista” fue la boda con Michelle Moscol con quien se estaría separando para casarse con la cubana. Para ello, Gianella Ydoña mencionó que el primer matrimonio de Josimar fue por interés. “Nunca he visto nada, se me hace súper raro eso. No creo (que haya pasado nada entre ellos) si es lesbiana y le gustan las mujeres, no los hombres”, explicó. “Imagino que, por el papeleo, los papeles”, añadió.

Gianella Ydoña asegura que Josimar no ha madurado

La emprendedora no solo habló de las relaciones amorosas del cantante; además, confirmó que Josimar no ha madurado y que todo el mundo conoce su patrón, ya que en su viaje realizado a Estados Unidos pudo ver cómo se lleva con la cubana. A pesar de que el salsero es cariñoso con su nueva pareja, Gianella Ydoña confirmó que el padre de su hijo no es lo suficientemente maduro para sentar cabeza.