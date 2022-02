Ivana Yturbe y Brunella Horna pasan divertido fin de semana en el mar

Ivana Yturbe y Brunella Horna siempre han demostrado la amistad que tienen en común y, por ende, la cercanía de ambas comunicadoras de América televisión. Este último fin de semana, sorprendieron al mostrar, a través de sus historias, la comida que compartieron con sus familias y la gran cantidad de platillos que se ven en la mesa.

En las imágenes se puede observar comidas marinas como pulpo al olivo, camarones empanizados y palta. Asimismo, la modelo trujillana mostró una bandeja de pato guisado como plato de fondo. De igual forma, compartieron la vista al mar que tenían al momento de merendar.

Las empresarias Ivana Yturbe y Brunella Horna han demostrado tener una sólida amistad desde muchos años atrás, cuando trabajaban como chicas reality en los programas concursos más famosos. Como se recuerda, la nueva integrante de América hoy le regaló una cuna de bronce para la hija de la reportera de En boca de todos.

Brunella Horna muestra que no tiene apuro por contraer matrimonio con Richard Acuña

La conductora Brunella Horna ha mostrado que su relación con Richard Acuña va madurando año tras año. La pareja tiene cuatro años; no obstante, no se ve boda a la vista.

Pese a que en un inicio quería formar una familia y casarse con Richard Acuña, Brunella Horna manifiesta que ya no desea hacerlo. Foto: composición/Brunella Horna/Instagram

En ocasiones anteriores, la empresaria ya ha dejado claro que no está dentro de sus prioridades, pero lo reafirmó en una entrevista con el diario Trome al ser consultada: “Sí, lo descarto por ahora porque no es mi prioridad, pues estoy enfocada en mi trabajo. Además, ya convivimos y no necesitamos casarnos”.

Ivana Yturbe alienta a Beto Da Silva en La noche blanquiazul

El evento anual más importante del club de fútbol Alianza Lima dio inicio con la presentación de jugadores que pertenecerán al plantel 2022. Entre ellos, estuvo el jugador Beto Da Silva, quien tuvo algunos inconvenientes con la asociación deportiva buscando rescindir su contrato.

La modelo Ivana Yturbe apoyó a Beto da Silva durante su presentación en la Noche Blanquiazul. Foto: Composición / Instagram

Es por ello que, al ingresar al campo de juego, fue duramente abucheado por la hinchada blanquiazul; sin embargo, su esposa Ivana Yturbe se mostró emocionada y compartió un video aplaudiendo al padre de su hija.