Alec Baldwin sufre el robo de su auto tras aterrizar en Reino Unido

Alec Baldwin descubrió que su vehículo fue robado apenas llegó a Reino Unido para iniciar las grabaciones de 97 minutes, su primera película tras el trágico tiroteo ocurrido en la filmación de Rust, donde murió la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El actor de Hollywood, de 63 años, contó en Instagram la anécdota sucedida ese mismo día, 5 de febrero, a su llegada del aeropuerto de Heathrow.

Alec Baldwin sufre el robo de su vehículo

“Creo que es divertido”, dijo el protagonista de Beetlejuice (1998), tomando con humor lo ocurrido.

Según explicó tras llegar al aeropuerto y pasar por inmigración, se encontró con el chofer que lo llevaría a su destino. Este le pidió que espere porque iría al estacionamiento a traer el vehículo. Luego de 20 minutos, la estrella de 30 rock encontró en su itinerario el número del servicio de automóviles.

“Llamo al tipo y me dice: ‘No soy tu conductor, soy el dueño de la empresa. He estado hablando por teléfono con tu chofer y me dice que tu auto ha sido robado del estacionamiento”, dijo.

Alec Baldwin concluyó su relato deseando que el conductor logre recuperar su vehículo.

Los nuevos proyectos de Alec Baldwin tras la tragedia de Rust

Además de retornar a la actuación con 97 minutos, un thriller sobre un accidente aéreo, Alec Baldwin prestó su voz para narrar el podcast Art Fraud de iHeartRadio.

Se trata de una producción de ocho episodios escritos por Michael Shnayerson sobre el escándalo de Knoedler House, la galería de arte más antigua de los Estados Unidos.