Geraldine Bazán habla por primera vez de su nuevo novio: “Ha fluido bien, todo va perfecto”

¡Enamorada! Geraldine Bazán reapareció nuevamente ante la prensa y se animó a dar declaraciones sobre su nueva pareja. Como se sabe, tras su divorcio con Gabriel Soto, la actriz evitaba hablar acerca de su vida sentimental.

Esta vez, la artista mexicana fue consultada sobre la relación sentimental que mantiene actualmente y aclaró que su novio no se llama Luis Gerardo Murillo, como muchos medios han asegurado. Sin embargo, evitó revelar la identidad de su pareja porque prefiere mantenerla en privado.

“Es complicado, cuando abres la puerta, ustedes saben que es bien difícil cerrar la ventana”, mencionó Geraldine para explicar por qué prefiere conservar su romance alejado de los reflectores.

“Prefiero mantenerlo así (en privado), como que es más sano, me gusta más. [Todo ha ido] muy bien, ha fluido increíblemente bien, la verdad. Creo que mejor que nunca ”, agregó en las imágenes que mostró el programa mexicano Hoy.

Geraldine Bazán revela que sus hijas ya conocen a su pareja

Asimismo, Geraldine Bazán contó que sus hijas, fruto de su matrimonio con Gabriel Soto, ya conocieron a su novio y se llevan muy bien con él.

“Sí, todo muy bien, todo va perfecto y las niñas están muy contentas” , comentó.

Geraldine Bazán sorprende al posar en Machu Picchu junto a sus hijas

Geraldine Bazán compartió en sus redes sociales una entrevista con un medio internacional donde se muestra como una amante de los viajes. Ella se lució feliz al lado de sus hijas en Machu Picchu, histórica maravilla peruana que visitó dos veces.

“Yo soy muy aventurera, a mí no me causa ningún problema o no me limita viajar con mi hijas, tengan la edad que tengan. Eso me gusta porque ellas han aprendido a hacerlo. Ya no les tienes que decir qué hacer en un aeropuerto o en un hotel, ya saben cómo se maneja todo. Eso me encanta porque, si hay algo que me gustaría dejarles, es conocer otros lugares, abrir su mente a otras culturas”, sostuvo para la prensa azteca.