Ethel Pozo revela el lugar donde realizará su matrimonio con Julián Alexander

La conductora Ethel Pozo y Julián Alexander celebraron seis meses de noviazgo y decidieron compartir con sus seguidores el lugar donde contraerán matrimonio este año. Mediante una publicación en las redes sociales, la comunicadora recordó cómo fue el día que decidió comprometerse con el director de telenovelas y aprovechó para dedicarle un romántico mensaje a su futuro esposo.

“Y así, sin darnos cuenta pasaron seis meses desde que me pediste ser tu esposa y empezar a soñar juntos con ese día . Sí, hace seis meses Julián me pidió la mano. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Seis meses de novios. Bueno, ahora sí hemos decidido empezar con los preparativos y hacer de este sueño una realidad y una historia que recorreremos siempre de la mano. (En realidad a mí me gusta ir bien agarradita de la suya)”, escribió en su cuenta de Instagram.

En el mismo post, la hija de Gisela Valcárcel comentó que, en un inicio, no se habían puesto de acuerdo con Julián Alexander en el lugar donde se realizaría su matrimonio. “No sabíamos por dónde empezar. Quizás lo primero era decidir dónde queríamos casarnos... A la pregunta... ¿Dónde? Julián dijo: ‘Sol... playa’. Yo dije: ‘Campo... romántico’”, mencionó.

Ethel Pozo y Julián Alexander se comprometieron el pasado 25 de julio. Foto: Ethel Pozo/Instagram.

Conductora y su novio determinaron el lugar de su boda

La también escritora contó que finalmente llegaron a un acuerdo con su novio luego de visitar un lugar en el campo. “Entonces, decidimos ir con calma hasta que llegue una señal que nos haga sentir que ese era el lugar soñado. ¡Y llegó! Les prometo que llegó apenas conocimos a Argento, este hermoso caballito que nos llenó de paz y amor apenas lo vimos. Junto con dos árboles hermosos, fuerte de raíz a punta que iluminan todo el lugar y que demuestran que, aunque los años hayan pasado (imagino muchísimos), ellos siguen igual de sólidos”.

Ethel Pozo y Julián Alexander se encuentran en los preparativos de su boda. Foto: Ethel Pozo/Instagram.

Ethel Pozo dispuesta a transmitir por TV su matrimonio con Julián Alexander

Luego de varios meses de confirmar su compromiso, Ethel Pozo sorprendió al revelar su deseo de televisar su boda con Julián Alexander, al mismo estilo de su madre, Gisela Valcárcel, cuando contrajo matrimonio con Roberto Martínez. “¡Ay! Seguro que Armando (productor del programa América hoy) va a querer, pero no tenemos problemas en compartir porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV. No nos molesta, así que no sé cómo será ese momento en diciembre, la fecha no la puedo decir”, expresó a Trome.