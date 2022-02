Usuarios respaldan a Tracy Freundt por negarse a jugar en Esto es Habacilar: “Se hizo respetar”

¡Indignados! Muchos seguidores de Tracy Freundt expresaron su fastidio al ver que la modelo fue obligada a participar en uno de los juegos de Esto es Habacilar, el cual se realizó durante la segunda semana al aire del programa.

La modelo tuvo que cumplir con el reto, pero muchos usuarios resaltaron su incomodidad mientras lo realizaba. De ese modo, se viralizó un video en Tik Tok donde felicitaban a Thalía Estabridis por su entrega durante la competencia, señalando la actitud de Tracy.

Sin embargo, los fanáticos de la tierna modelo destacaron que ese juego había sido una falta de respeto y la defendieron por no haber querido participar.

“Opino que ese juego es una humillación para cualquier persona”, “Como profesora de educación inicial, estoy completamente de acuerdo con lo que hizo Tracy. Me saco el sombrero”, “¡Se hizo respetar porque ella es modelo, no participante ni guerrera!”, “¿Pésima? Es que ella no pensaba seguro volver así, ella era una modelo en el programa”, fueron algunos de los comentarios.

¿En qué consistía el juego?

El juego al que retaron a Tracy era uno de los clásicos circuitos de Esto es guerra, donde los participantes deben avanzar lo más rápido posible envueltos en unas llantas de espuma para luego inflar un globo bombeando el aire en una silla que está conectada a este.

Tracy Freundt y Thalía Estabridis habrían sido amenazadas por productora de Esto es Habacilar

El productor del programa Ven a vacilarte, Joe Santa María, afirmó que las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt habrían sido amenazadas por la productora de Esto es Habacilar, Mariana Ramírez del Villar.

Según indicó en una conversación con Amor y fuego, poco después de grabar el piloto y la promoción, ellas abandonaron el proyecto por temor a una demanda. El segmento iba a salir al aire a fines de enero.