Samuel Suárez sobre pronta cancelación de Esto es Habacilar: “Sigan nomás con sus guerreritos”

Samuel Suárez, periodista y creador de la cuenta de Instarándula, se pronunció sobre el anuncio de la nueva temporada de Esto es guerra, que en unos días iniciará su etapa de casting por varias regiones del país. El comunicador dejó su opinión sobre la pronta cancelación de Esto es Habacilar, luego de que durante varios días registrara bajo rating.

En sus stories, el conocido personaje de la farándula habló también de Roger del Águila, las modelos del programa y las críticas que ha venido recibiendo la nueva versión del conocido formato televisivo.

“ Nunca más hagan programas concursos y dejen a sus guerreros. Sigan nomás con sus guerreritos, que se les paga muy bien para que no se estén quejando por los juegos y los golpes y los maltratos. Ya vieron, el tema de la baja de rating, los problemas que hay con los participantes fueron motivo por el cual Habacilar saldría del aire, lamentablemente”, dijo.

“Particularmente, me da pena por Roger, por las modelos, personas que en verdad son queridas por el público porque las trajeron para hacer el ridículo un mes, nada más, y ahorita muchas gracias. Las chicas han perdido una chamba que tenían por allá, así que acóplenlas en algún formato”, agregó Suárez.

Habló de Raúl Romero

Del mismo modo, habló de Raúl Romero en el nuevo formato. Según opinó, el programa tampoco hubiera funcionado con él.

“Si en algo estoy de acuerdo completamente es que este programa, sin Raúl Romero, no es lo mismo, pero les apuesto que en los tiempos que estamos, así hayan traído a Raúl Romero, lo más probable es que hubiera cansado en unos días”, comentó.

Opina que el público prefiere Esto es guerra

Finalmente, dijo que la diferencia de rating entre Esto es Habacilar y Esto es guerra es notoria. En ese sentido, la producción dejará de transmitir el formato en pocas semanas.

“Si Esto es guerra me daba 16,17 puntos en su día malo, yo invierto y apuesto por algo que me tiene que dar más, pero si me da menos, me lo saco rapidísimo y regreso a lo que me da éxito, no porque sea malo, sino porque no cubre las expectativas”, resaltó.