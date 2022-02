Cassandra Sánchez en clases estimulación temprana con su bebé: “Ha sido todo una experiencia”

¡Está feliz! Cassandra Sánchez de Lamadrid hizo uso de sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su vida como mamá. Ahora, ha revelado que su hijo Milan está asistiendo a clases de estimulación temprana.

La decisión fue tomada en conjunto con su pareja Deyvis Orosco, pocas semanas después del nacimiento de su primogénito. Ellos afirman que esto ayudará al desarrollo cognitivo y psicosocial del bebé.

Por otro lado, Cassandra afirmó que ser mamá primeriza no es un obstáculo para que pueda continuar trabajando. Además, compartió una publicación en Instagram sobre la primera clase a la que fue con su hijo y expresó lo emocionada que se encontraba por ello.

“Fui a la estimulación temprana con baby Milan y no saben lo que pasó (...) En una de las actividades tenía que coger una maraca y que la moviera. La profesora pensó que no la iba a mover con facilidad, porque aún no cumple tres mes”, inició diciendo la ex Miss Perú.

En ese contexto, agregó: “Pero la puse al frente y con su manito la coge y la empieza a mover, y la pongo en la otra mano y la mueve igual. Las mamis seguro me entenderán, pero mi corazón estaba como que no lo puedo creer, ¿en qué momento? Si acabo de verlo nacer. Ha sido todo una experiencia y el gordo lo ha hecho súper bien”.

Cassandra Sánchez contó que Milan nació escuchando “El arbolito”

Cassandra Sánchez de Lamadrid Newton contó que entre las atenciones que su pareja le brindaba durante el embarazo estaba el cantarle al bebé. De esta forma, hizo mención especial a su suegro Johnny Orosco y uno de sus temas más emblemáticos.

“Cuando nació, la primera canción que escuchó fue ‘El arbolito’, cantada por mi suegro. Estamos seguros de que estaba ahí, presente en este increíble momento de felicidad”, expresó la hija de Jessica Newton.

El hijo de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco nació el 17 de noviembre del 2021. Foto: Cassandra Sánchez/Instagram

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco celebran los dos meses de su hijo

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco festejaron a lo grande los dos meses de su hijo Milan el último 17 de enero y compartieron imágenes de la celebración en sus redes sociales. A través de tiernas fotos y videos, ambos mostraron detalles de la reunión que realizaron en honor a su primogénito.