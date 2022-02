Brunella reafirma su decisión de no contraer matrimonio con Richard Acuña: “No es mi prioridad”

La conductora de América hoy Brunella Horna volvió a referirse a la relación sentimental que mantiene con el exlegislador Richard Acuña. Durante una entrevista con el diario de circulación nacional Trome, la joven empresaria fue interrogada sobre su amorío con el hijo de César Acuña y no tuvo problema en sincerarse sobre ello.

Como se recuerda, Brunella Horna había revelado anteriormente que no tenía planes de casarse ni de formar una familia con su pareja Richard Acuña en esta etapa de su vida, pues está muy ocupada concentrando sus esfuerzos en su vida laboral y profesional.

En esa línea, la modelo fue nuevamente cuestionada sobre dicho tema y dio tajante respuesta al respecto. ¿Qué dijo?

Brunella Horna no quiere casarse con Richard Acuña

Al ser consultada por Trome sobre haber descartado contraer nupcias con Richard Acuña, la influencer emitió contundente comentario.

”Sí, lo descarto por ahora porque no es mi prioridad, pues estoy enfocada en mi trabajo. Además, ya convivimos y no necesitamos casarnos”, dijo.

Asimismo, agregó que es una decisión que ha tomado “por ahora”, pues no sabe qué podría suceder en un futuro próximo.

Brunella Horna y Richard Acuña llevan más de cuatro años de relación. Foto: Brunella Horna/Instagram

Brunella Horna no perdonaría infidelidad a Richard Acuña

A la ‘Baby Brune’ le recordaron la vez que Renzo Costa le fue infiel y el hecho se difundió en televisión nacional, cuando ella formaba parte del reality show Bienvenida la tarde. Este hecho caló mucho en la modelo, pues se mostró muy dolida y le tomó varios meses poder superar esa traición.

De esa manera, la periodista decidió hacerle la siguiente pregunta: “¿A Richard no le darías una oportunidad si pecara?”

Ante la consulta, Horna respondió de manera terminante. “No habría vuelta atrás. Cuando el cristal se rompe no es el mismo. Pienso que no hay nada más bonito que abrazar a tu pareja y sentirte tranquila, porque cuando la abrazas y no sientes esa paz ya se perdió todo”, expresó la joven empresaria.