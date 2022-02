Brunella Horna sobre su relación con los hijos de Richard Acuña: “No me ven como su mamá”

Brunella Horna dio detalles de su relación con el político Richard Acuña. La nueva conductora de América hoy explicó que llegó a un acuerdo para ir de a pocos con su romance a fin de no afectar a los hijos del excongresista.

La ex chica reality se sinceró y reveló que al principio no fue nada fácil crear un vínculo con los pequeños, pero que finalmente llegó a ganarse la confianza de ellos como una amiga. Asimismo, Brunella Horna aclaró que los niños no lo ven a ella como a una mamá

“Bueno, al inicio sí, pero no me veían como su mamá porque tengo las cosas muy claras. Soy como una amiga para ellos, saben que cuentan conmigo para decirme cosas que tal vez con los papás no pueden soltar y esto se da gracias a la aceptación de la mamá también”, contó a Trome.

“Siento que tanto Richard como yo no nos apresuramos por la calentura de una relación para querer oficializar y presentar a los hijos de frente, no. Richard vino, me puso las cosas claras y tomamos el tiempo debido para que conozca a sus hijos y no sea un impacto fuerte. Fue lo mejor porque todos nos llevamos muy bien el día de hoy”, añadió.

Nadie apostaba por la relación entre Brunella Horna y Richard Acuña

Brunella Horna también se sinceró sobre el inicio de su romance con Richard Acuña, ya que su entorno no creía que la relación tuviera futuro. Actualmente, ambos llevan cuatro años juntos.

“Al principio nadie apostaba por nosotros. Estaré en el mundo de la farándula, pero cuido mucho mi relación y si hay problemas en casa, como pasa con cualquier relación, se maneja entre cuatro paredes y punto”, dijo.

Brunella Horna se lleva bien con la familia de su pareja

Brunella Horna destacó la importancia de llevarse bien con la familia de una pareja, en este caso, con los cercanos a Richard Acuña.

“Pienso que cuando uno se casa, no soy casada, o se une a una pareja, es con toda la familia y gracias a Dios su familia me recibió muy bien. Ellos lo ven feliz conmigo, entonces están contentos”, indicó.