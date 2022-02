Brunella Horna se defiende tras críticas de Magaly: “Soy la conductora más joven de la TV”

Finalmente, Brunella Horna cumplió su sueño de estar en la conducción de un programa de espectáculos. La ex chica reality se sumó al elenco de América hoy, donde comparte el espacio con Ethel Pozo, Edson Dávila y Janet Barboza.

Tras su debut como conductora, la pareja de Richard Acuña ha sido blanco de críticas de usuarios en redes y de algunos experimentados presentadores de televisión, como Magaly Medina y Rodrigo González. Ante esto, la modelo no se quedó callada y se defendió.

Horna recordó a sus detractores que es una de las conductoras más jóvenes a quien se le ha dado la oportunidad de estar frente a un programa de señal abierta. Asimismo, aclaró que este es un camino de aprendizaje.

“Yo no me considero una piedra, soy una chica joven. Soy, creo, la conductora más joven de la televisión peruana y tengo todas las ganas de seguir aprendiendo. Lamentablemente, hay gente que no sabe reconocer eso, que nunca te va a felicitar, solamente van a menospreciarte y no me voy a ver afectada por sus comentarios”, declaró para Trome.

Además, reconoció que las críticas sí le chocaron cuando ingresó al mundo de la televisión, pero en la actualidad ya ha aprendido a lidiar con ellas.

“Estoy en televisión desde los 17 años, al principio sí me chocaba y lloraba, y lloraba de verdad, pero ahora lo que digan me resbala” , explicó.

Ethel Pozo feliz por el ingreso de Brunella Horna a América hoy

Ethel Pozo contó que la incorporación de Brunella Horna a América hoy es un gran aporte para el programa. “Que sea ella misma, ella nos aporta, como siempre lo dije, somos tres mujeres distintas, nos aporta muchas cosas desde su ángulo. Por ejemplo, hoy nos sorprendió, sabe mucho de fútbol”, dijo a La República.

Rodrigo González crítica la conducción de Brunella Horna en América hoy

El conductor de Amor y fuego, Rodrigo González, señaló que para él no existe una renovación en América hoy y no entiende por qué contrataron a Brunella Horna.

“Las veo para ver más o menos de qué va la dinámica y ‘Giselo’, quien les hace el show, qué podemos decir de él, abríguenlo para que no se resfríe. ¿Y qué tenía que hacer ahí Brunella? ¿Cuál es la renovación? ¿Han cambiado los fondos? Más bonitos eran los de la temporada pasada”, señaló.