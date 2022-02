Brunella Horna revela que su familia desconfiaba de Richard Acuña por la diferencia de edad

Brunella Horna y Richard Acuña se han convertido en una de las parejas más consolidadas del medio. Luego de una extensa relación de más de cuatro años, ambos ya han pensado en dar el siguiente paso en su relación y han expresado en diversas ocasiones que tienen en sus planes contraer matrimonio y formar una familia.

Sin embargo, el inicio de su romance no fue fácil. Según comentó la conductora de televisión en una reciente entrevista, tuvo algunos inconvenientes para que su familia acepte a su pareja debido a la marcada brecha de edad que existe entre ambos (12 años).

Familia de Brunella Horna sintió recelo de Richard Acuña

Brunella Horna reveló que sus familiares estuvieron algo preocupados cuando anunció su vínculo romántico con el hijo de César Acuña y que desconfiaron de él. Sin embargo, indicó que con el tiempo pudo entrar en confianza.

“Al principio me preguntaban quién era y por qué, pero Richard supo ganarse a mi papá respetándome y tomándose el tiempo debido para conocer a mi familia”, dijo a Trome.

Brunella Horna y Richard Acuña llevan cuatro años de relación. Foto: Instagram

La figura de televisión también habló sobre la relación que ha forjado con los hijos del político y recalcó que no se considera una imagen materna para ellos.

“No me veían como su mamá porque tengo las cosas claras. Soy como una amiga para ellos. Saben que cuentan conmigo para decirme cosas que tal vez con los papás no pueden soltar y esto se da gracias a la aceptación de la mamá también”, agregó.

Respondió críticas de Magaly Medina

Brunella Horna fue el blanco de diversos comentarios negativos y críticas luego de ser presentada como una de las conductoras oficiales de América hoy. Figuras como Magaly Medina hablaron sobre su poca experiencia al frente de las cámaras, pero la modelo no dudó en responder.

“Yo no me considero una piedra, soy una chica joven. Soy, creo, la conductora más joven de la televisión peruana y tengo todas las ganas de seguir aprendiendo. Lamentablemente, hay gente que no sabe reconocer eso, que nunca te va a felicitar”, dijo.