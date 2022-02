Eric Varias pide el regreso de Bienvenida la tarde: “Nos divertíamos mucho”

Mientras Esto es guerra y Combate se peleaban por posicionarse como el mejor programa de competencia, Bienvenida la tarde optó por conquistar al público de manera divertida bajo la conducción de Laura Huarcayo y ‘El niño Alfredito’.

A casi siete años de la última edición del espacio de Latina, usuarios y algunos exintegrantes manifestaron sus deseos de un posible retorno de aquel reality que los alegró por mucho tiempo.

Uno de los personajes que ha pedido el regreso de Bienvenida la tarde es Eric Varias, quien se hizo conocido gracias a este formato. El joven explicó que su deseo se da porque en dicho programa se divertía mucho.

“De verdad, sería muy bonito volver. Yo creo que Bienvenida la tarde fue uno de los programas no netamente de competencia porque nos divertíamos mucho. Yo lo describo como que era la hora de recreo en mi vida. Yo no iba a trabajar, iba a divertirme, me dejaban ser yo, todo fluía en ese momento”, comentó a Trome.

“La convivencia era muy chévere, eran puras bromas y todo lo tomábamos a la ligera”, añadió.

Sobre el pedido de los usuarios por el regreso de Bienvenida la tarde, Eric Varias señala que la gente extraña el reality porque el espacio aún tenía mucho por dar.

“La gente lo pide porque nos fuimos de una manera no muy agradable, no merecíamos irnos. Nosotros teníamos para rato todavía, pero hubo cosas en interno que nunca se dijeron, pero bueno esperemos que si en algún momento se da (el regreso), sea para bien”, explicó.

¿Por qué Bienvenida la tarde fue cancelado?

En enero del 2021, Laura Huarcayo visitó el set de Porque hoy es sábado con Andrés y contó que ella decidió dar un paso al costado de la conducción de Bienvenida la tarde para dedicar más tiempo a su hijo. Ella no imaginó que su renuncia provocaría el fin del reality.

¿Cuándo dejó de transmitirse Bienvenida la tarde?

Bienvenida la tarde emitió su último programa el 31 de diciembre del 2015. Personajes como Brunella Horna, Melissa Paredes, Eric Varias, Ignacio Baladán, Chris Soifer, Carolain Cawen, Xoana González, Álvaro Stoll, Andrea San Martín fueron parte del reality de Latina.