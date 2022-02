Angelina Jolie y Brad Pitt y otras parejas de famosos con largos noviazgos y cortos matrimonios

Las relaciones sentimentales entre famosos muchas veces han sido la envidia de todos por como muestran su vínculo en redes sociales e irradian felicidad en cada una de sus fotografías. Tras varios años de romance, algunos llegan al altar y otros deciden anunciar el fin de su noviazgo, generando la tristeza de sus seguidores.

Así como hay matrimonios que han durado muchos años, también están los que terminaron en divorcio luego de unos meses de haber contraído nupcias. Pero no solo hablamos de uniones de corta duración, ya que existen también largos noviazgos. En esta ocasión, te contamos cuáles fueron esas parejas que tuvieron poco tiempo juntos y las que se mantuvieron un poco más.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Fue una de las parejas más destacadas de Hollywood. Llevaban casados dos años cuando la actriz solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables” y denunció a su esposo por maltrato. Fue en setiembre de 2016 que la estadounidense decidió separarse del padre de sus hijos. Sin embargo, protagonizaron una dura batalla legal por la custodia de los niños, luego de que ella asegurara que sufrió violencia doméstica.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en mi recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes”, dijo la directora de cine en entrevista con Vogue.

Angelina Jolie y Brad Pitt llevaron una relación de 12 años. Foto: AFP

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Tal vez fue uno de los matrimonios más cortos de los últimos años. La cantante y el actor contrajeron nupcias en diciembre de 2018, pero su ruptura no tardó en llegar ocho meses después de su unión. Tras anunciar su separación en agosto de 2019, cibernautas especularon que la relación de los artistas habría llegado su fin por una supuesta infidelidad de parte del australiano con Eiza González. Sin embargo, la intérprete de “Wrecking ball” salió a desmentir tales especulaciones. “Puedo admitir un montón de cosas, pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre será así”, escribió en su cuenta de Twitter.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron tras 8 meses de haberse casado. Foto: AFP.

Jennifer Aniston y Justin Theroux

Fue una de las parejas más atractivas del mundo cinematográfico, ambos decidieron casarse en agosto de 2015 cuando llevaban saliendo cuatro años. Los actores sorprendieron a sus seguidores cuando anunciaron su divorcio a pocos meses de celebrar su tercer aniversario de casados. A pesar de haber tenido un corto matrimonio, ambos son buenos amigos y así lo demuestran en redes sociales. Además, la actriz de Friends reveló que aprendió a transformar el amor de pareja en amistad.

“He amado a mucha gente. Y me encanta que incluso las grietas en esos amores sigan siendo hermosas. No estaría aquí hoy si no fuera por todos y cada uno de ellos”, mencionó a People.

Jennifer Aniston y Justin Theroux tiene una buena relación amical tras su divorcio. Foto: AFP

Jason Momoa y Lisa Bonet

Las dos celebridades de Hollywood anunciaron su separación el último 12 de enero tras 17 años de matrimonio. De hecho, la pareja era una de las más sólidas, ya que el actor siempre aseguraba que se sentía muy afortunado de haber llegado al altar con el amor de su adolescencia. Tras varios días de su decisión, salieron a la luz los verdaderos motivos del divorcio entre Jason Momoa y Lisa Bonet.

Una fuente cercana a la pareja reveló a People que “hace unos años, Jason no encontraba trabajo y ahora su carrera está brotando. Quiere trabajar tanto como pueda”. En cambio, Lisa tomó una decisión en cuanto a los objetivos de su exesposo. “Lisa no tiene ningún interés en seguir a su marido en cada localización en la que debe rodar. A ella le gusta vivir en Los Ángeles”, agregó el allegado.

Jason Momoa y Lisa Bonnet se divorciaron luego de 17 años de matrimonio. Foto: AFP

Jim Carrey y Lauren Holly

El actor Jim Carrey se casó dos veces, la primera fue con Melissa Womer, de quien se separó en 1995 y tuvo a su única hija. Tras ello, empezó a salir con Lauren Holly luego de rodar Dumb and Dumber. El matrimonio de ambos tuvo poco tiempo de duración, ya que se divorciaron a menos de cumplir nueve meses de esposos. Ellos alegaron que decidieron finalizar su unión por diferencias irreconciliables.