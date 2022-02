Andrea San Martín anuncia que venderá su departamento y contará detalles en sus redes

Andrea San Martín volvió con fuerza a sus redes sociales y, como era costumbre, siempre que puede aprovecha en dar tips familiares y sobre maternidad a su comunidad de seguidores en su cuenta de Instagram. En esta oportunidad, la exconductora respondió una duda sobre qué tan necesario resulta una congeladora en casa para ahorrar algunos soles; todo basado en la experiencia empleada en su hogar.

Las historias de la empresaria comenzaron detallando lo útil que le ha sido comprarse la congeladora porque le permite tener organizadas todas sus compras al por mayor y lo rentable que es. Luego comentó lo mucho que le gustaban los departamentos con divisiones espaciosas por la comodidad que otorgan.

Después, Andrea San Martín manifestó: “Para serles bien sincera, los departamentos en donde yo he vivido, que uno de esos era el que compré en otro distrito y tenía 110 metros cuadrados, su distribución ha sido increíble y eso es lo que me enamoró y me lanzó a comprarlos en su momento (...)”.

Finalmente, la exchica reality aseguró: “En el que vivo actualmente tiene 120 metros cuadrados y la verdad es que la distribución también me parece fascinante. El cuarto principal es bastante grande, solamente que todavía no lo arreglamos. La lavandería y la cocina son bastante amplias: me entra absolutamente todo. Entonces, sí, las distribuciones son muy importantes en los departamentos. Por cierto, voy a vender mi departamento. Así que ya les estaré contando (...)”.

Andrea San Martín vacunó a su hija contra la COVID-19

Como ya lo había anunciado semanas atrás a sus seguidores, la empresaria Andrea San Martín asistió al centro de vacunación correspondiente para inocular a su primera hija con el exchico reality Sebastián Lizarzaburu.

Publicación de Andrea San Martín Foto: Instagram

Dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales, donde posteó una foto de la menor y señaló: “Después de un drama, ni le dolió la vacuna”. Agregó luego: “Pero lo más importante es que estará protegida y nosotros más tranquilos”.

Andrea San Martín apostó para el partido Perú vs. Ecuador

La influencer Andrea San Martín lleva varios meses promocionando a una página de Instagram y grupo de WhatsApp que, de acuerdo a sus declaraciones, le permiten guiarla para saber por qué equipos apostar cada vez que hay juegos importantes.

Andrea San Martín perdió dinero en apuesta. Foto: captura Instagram

En esta oportunidad, la modelo mostró cómo invirtió en un juego de azar el monto de 200 soles en dos partidos. Uno de ellos era el de la selección peruana versus los ecuatorianos para las eliminatorias Qatar 2022.