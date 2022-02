Aída Martínez sobre su esposo, Adolfo Carrasco: “No tiene amiguitas porque soy celosa”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se encuentran en el mejor momento de su carrera artística tras el éxito de su programa digital Hablando huevadas. Con el crecimiento de su show, los comediantes han ido invitando a distintos famosos del espectáculo nacional para conocer detalles de su vida, pero a su estilo, como fue el caso reciente de Aída Martínez.

La modelo se casó con Adolfo Carrasco en agosto del 2020 en una ceremonia estrictamente privada, ya que por esos meses el Perú atravesaba la primera ola de la pandemia de la COVID-19. Posteriormente, en marzo del 2021, la pareja trajo al mundo a su pequeña mediante parto natural.

Aída Martínez asegura que su esposo no tiene amigas debido a sus celos

Durante la visita de la modelo, Jorge Luna y Ricardo Mendoza tocaron el tema de los celos debido a sus experiencias propias y fue ahí donde Aída Martínez reveló que este hecho fue clave para casarse. La conductora de motos aseguró que su esposo no tiene ‘amiguitas’ debido a sus celos y que por ello decidió a contraer nupcias.

El capítulo con Aída Martínez solo se podrá ver en la versión pagada de Hablando Huevadas. Foto: Instagram

“Mi esposo no tiene amiguitas, porque yo decidí casarme con un h*** que no tiene amiguitas, porque yo soy celosa, no soy insegura, soy celosa y soy celosa por algunas situaciones de mi vida”, indicó.

Aída Martínez reveló que es celosa debido a sus experiencias pasadas

Asimismo, Aída Martínez justificó sus celos luego de asegurar que en todas sus relaciones fue víctima de infidelidad y hasta confesó haber encontrado a sus parejas con las manos en la masa.

“Soy celosa y soy celosa por algunas situaciones de mi vida, porque antes de mi esposo todos los flacos que he tenido me han sacado la vuelta, todos. Ninguno se ha salvado y los he encontrado en el acto”, añadió en el segmento Radio huevadas.