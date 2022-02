Adolfo Chuiman tras comentarios de Gustavo Bueno: “Si Nicola tiene condiciones, está bien”

Muy pronto se iniciarán las grabaciones para Al fondo hay sitio y, por ello, Adolfo Chuiman se encuentra a la expectativa de la nueva temporada de esta serie que estuvo fuera de las pantallas por cinco años. De ese modo, el reconocido actor se refirió a las recientes declaraciones de su colega Gustavo Bueno, quien descartó que Nicola Porcella pueda formar parte del elenco.

“Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con actores de verdad”, dijo en ese momento al actor que interpretó a Don Gilberto al ser consultado sobre los rumores de que Nicola podría reemplazar a Andrés Wiese en la serie.

Andrés Wiese sería reemplazado por Nicola Porcella en la nueva temporada de Al fondo hay sitio. Foto: composición/ Instagram

¿Qué dijo Adolfo Chuiman sobre una posible participación de Nicola en AFHS?

Adolfo Chuiman dio su opinión ante las declaraciones de Gustavo Bueno sobre la posibilidad de que Nicola se integre a la serie.

“Gustavo es un bandido (risas) (...). Todo depende del papel que le den. Si tiene condiciones, creo que está bien. No soy el director ni Gigio Aranda (guionista). Conozco a Nicola y es un buen muchacho. Yo conozco a su papá”, expresó el artista nacional en diálogo con El Popular.

Adolfo Chuiman emocionado por volver a encarnar a Peter

Finalmente, Adolfo Chuiman se mostró muy emocionado por reanudar las grabaciones de Al fondo hay sitio y se mostró feliz al haber usado nuevamente el traje de Peter.

“Me dio mucha alegría, yo quiero mucho a mis personajes”, sostuvo. Además, mencionó que están esperando un anuncio oficial para poder iniciar las grabaciones.

“Nos dijeron que arrancaban en abril, va a estar bien bravo. Tiene que salir algo oficial del Colegio Médico de que ya terminó la pandemia para estar más tranquilos”. concluyó.