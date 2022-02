Yiddá Eslava tras críticas a su look en alfombra rosa: “Me vestí así porque me dio la gana”

Yiddá Eslava no se quedó callada ante la ola de críticas que recibió por su look en la alfombra rosa de la película ¿Nos casamos?, sí mi amor, que filmó junto a su esposo Julián Zucchi. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y exchica reality les aclaró a sus detractores, quienes la llamaron “gorda” y “fea”, que tiene todo el derecho de vestir como a ella mejor le parezca.

Yiddá Eslava responde a críticas. Foto: Yiddá Eslava/ Facebook

“Algunas personas han estado diciendo que mi look en la alfombra rosa hacía que se me vea gorda, que ¿por qué no me puse vestido? Por eso voy a hacer este story time”, expresó al inicio de su video.

“ Bueno, me vestí así en mi alfombra roja porque me gustó, me sentí cómoda y porque me dio la reverenda gana . Si alguien se viste de una forma es porque le gustó o porque no tiene otra opción, cualquiera de las dos no es tu problema. Si no piden tu opinión, cállate”, sentenció la exintegrante de Combate.

Cabe precisar que la alfombra rosa de la cinta ¿Nos casamos? Sí, mi amor, de Yiddá Eslava y Julián Zucchi se llevó a cabo el miércoles 2 de febrero en el Mall del Sur.

Yiddá Eslava se pronuncia tras ser acusada de soberbia

Ante el cruel comentario de una de sus seguidoras, Yiddá Eslava negó ser una persona soberbia y explicó por qué no pudo acompañar por mucho tiempo al público en el avant premier de ¿Nos casamos? Sí, mi amor.

“Quiero entender, ¿estuviste de pasada y con eso me escribes esto? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar, y claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo, luego cuando ya todo se ordenó, me saqué fotos con todas las personas que estaban en las vallas esperando”, aseveró la influencer.

Yidda Eslava no responder la crítica. Foto: Yidda Eslava/Facebook

Yiddá y Julián Zucchi sorprenden a fans en el cine

Julián Zucchi y Yiddá Eslava sorprendieron a sus fans en el preestreno de ¿Nos casamos? Sí, mi amor, al acudir a una de las salas de cine en las que se proyectó la película.