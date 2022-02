Tefi Valenzuela se reconcilia con su hermana tras tiempo sin hablarse: “Por orgullo y ego”

Un nuevo comienzo. Stephanie Valenzuela vuelve a ser noticia tras confirmar que se amistó con su hermana menor Giuliana en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La figura pública aprovechó el cálido reencuentro con su consanguínea para expresar un mensaje de reflexión hacia sus seguidores.

Luego de haber estado distanciadas por casi dos años, Stephanie Valenzuela y su hermana Giuliana decidieron dejar atrás sus diferencias y reunirse para conversar y compartir momentos en familia.

¿Qué dijo Stephanie Valenzuela?

“Solo pasaba a recordarles que el orgullo no nos sirve de nada. Háblale a esa persona que quieres antes de que sea muy tarde. No tenemos la vida comprada, yo me perdí casi dos años de la vida de mi hermanita por tener ambas orgullo y ego a tope , (aunque yo tenía que dar el brazo a torcer primero)”, señaló Tefi Valenzuela en un inicio.

“Ahora no pienso perderme un día mas. Han sido unos días hermosos y algo que aprendí en el 2022 es a valorar el tiempo con mi familia, eso siempre será lo más importante. Fue difícil despedirme de ti esta vez. I love u forever, Giuliana Valenzuela. Gracias, Andrés Vera, por ayudarme a reencontrar a mi baby”, agregó la modelo que reside en México en su publicación.

Su post de Instagram, que ya cuenta con más de 14.000 ‘me gusta’, estuvo acompañado de una serie de postales, en las que se ve al par de hermanas realizando diversas actividades en conjunto.

Stephanie Valenzuela se amista con su hermana tras casi dos años sin hablarse. Foto: composición/Stephanie Valenzuela/Instagram

Tefi Valenzuela quiere retirarse implantes de los pechos

Por medio de una encuesta en su plataforma social Instagram, la intérprete Stephanie Valenzuela fue consultada sobre tener operaciones estéticas en su cuerpo.

Ante dicha interrogante, la influencer reveló querer sacarse los implantes de los senos. “Ya ando buscando un cirujano que me quite las chichis, quiero estar planita”, dijo Valenzuela.