‘Samu’ sobre Roger del Águila y modelos de Esto es Habacilar: “Los trajeron a hacer el ridículo un mes”

Samuel Suárez ataca de nuevo. Luego de que la conductora de Esto es Habacilar, Johanna San Miguel, anunciara que el nuevo formato del programa saldrá del aire por el estreno de la nueva temporada de Esto es guerra, el periodista de espectáculos recurrió al portal que lidera, Instarándula, para pronunciarse sobre los hechos que habrían propiciado su salida del aire.

Al respecto, el comunicador social rescató que Esto es Habacilar no tiene bajo rating, solo que Esto es guerra lo superaba en sintonía.

“Hay que comenzar aclarando que 12 puntos de sintonía, que es lo que está haciendo Esto es Habacilar, no es un mal rating, ya quisieran tener muchos programas 9 puntos, 8 (...) Hay mucha gente en redes que no sabe y está diciendo ‘ay, esto es un fracaso’. Cuando en realidad no está mal, pero a diferencia de Esto es guerra, que te hacía 20 puntos, sí está bajo”, dijo Samuel Suárez por medio de historias en Instagram.

Samuel Suárez explica por qué habrían tomado la decisión de sacar a Esto es Habacilar de pantalla

Asimismo, el hombre de prensa se tomó unos cuantos minutos para explicar a detalle del por qué de la decisión de la producción al querer que retorne Esto es guerra tan pronto.

“El tema es así: si Esto es guerra me daba 16, 17 puntos en su día malo, yo invierto y apuesto por algo que me tiene que dar más, pero si me da menos, lo saco rapidísimo y regreso a lo que me da éxito, no porque sea malo, sino porque no cubre las expectativas”, comentó ‘Samu’ en Instarándula.

Samuel Suárez apenado por Roger y modelos Thalía y Tracy

En esa línea, el popular ‘Samu’ no pudo dejar de pronunciarse sobre la presencia del conductor Roger del Águila y de las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt en el programa.

Tal es así que no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra la producción del espacio. Esto, por haber envuelto a los personajes en dicho embrollo.