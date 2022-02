¿Quién es John Frusciante, guitarrista de Red Hot Chili Peppers que volvió a la banda tras 10 años?

A propósito del último estreno musical de los Red Hot Chili Peppers, los fanáticos de la banda se encuentran emocionados de escuchar a John Frusciante nuevamente. La nueva canción “Black Summer” hace que los amantes del rock sigan atentos a lo que lance el grupo, el cual tiene más de 30 años de vida.

Si bien el músico ha permanecido en la industria con una carrera como solista, sus años y los discos que grabó con la agrupación son los que lo llevaron a ser considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del género. Descubre todos los detalles de su historia en esta nota.

PUEDES VER Chad Smith habla sobre el próximo disco de los Red Hot Chili Peppers con John Frusciante

Un músico desde la cuna: ¿cómo nació el amor de Frusciante por la música?

John Anthony Frusciante, nombre completo del artista, demostró tener un talento increíble por la música desde muy pequeño. Su padre John era un pianista de Julliard y su madre Gaile era cantante, así como miembro del coro de la iglesia a la que asistían.

John Frusciante a los 10 años. Foto: Eleven Warriors

Con estas dos referencias y el ambiente musical en el que creció, el artista aprendió a tocar el piano y la guitarra, instrumento por el cual pasaría a ser considerado una leyenda del rock. A pesar de que creció en Queens, se mudó a Los Ángeles durante su niñez.

¿Cómo llegó John Frusciante a Red Hot Chili Peppers?

La llegada de Frusciante a la banda tiene una historia de película. Desde su adolescencia, el músico se consideraba fanático de Red Hot Chili Peppers, específicamente de su anterior guitarrista Hillel Slovak.

Se sabe que iba constantemente a verlos tocar en vivo, ya que se había mudado a Los Ángeles para dar por iniciada su carrera musical. Todo esto ocurrió cuando tenía 16 años y había abandonado el colegio con la autorización de sus padres y un examen de competencia.

Tan solo dos años después, tuvo la oportunidad que siempre soñó: audicionar para formar parte de su banda favorita. El grupo buscaba guitarrista luego de que Slovak falleciera por sobredosis. Sin dudarlo, un joven Frusciante de 18 años hizo la prueba para integrarse.

Anthony Kiedis y ‘Flea’ (Michael Balzary), vocalista y bajista de la agrupación respectivamente, acordaron en incluirlo a su proyecto musical al destacar por su talento y pasión. Junto a la inclusión de Chad Smith a la batería, nació la formación más querida que los Red Hot Chili Peppers han tenido en su historia.

Red Hot Chili Peppers en los años 90. Foto: Los 40

PUEDES VER Red Hot Chili Peppers anuncia fechas oficiales para su gira mundial del 2022

John Frusciante en la banda: el éxito que impulsó a los Red Hot Chili Peppers a la fama mundial

En 1989, ya con John como miembro fijo, la banda lanzó al mercado Mother’s milk, el primero de los discos en los que participó el guitarrista. Según los críticos, este fue un álbum en el que todavía Frusciante intentaba sonar parecido a su predecesor y no destacaba por un sonido propio.

Sin embargo, dos años después, los Red Hot Chili Peppers se ganaron su puesto como una de las bandas más representativas del rock en los años 90. El álbum Blood sugar sex magik fue la catapulta para que Smith, Kiedis, Flea y Frusciante salieran del círculo local y llevaran su música por todo el mundo.

“Give it away”, “Sir psycho sexy” y “Funky monks” llegaron a convertirse en las favoritas de los amantes del funk rock. No obstante, “Under the bridge”, una de las primeras baladas que presentaba el cuarteto, se convirtió en su canción más exitosa hasta ese momento, ya que obtuvo el segundo puesto del ranking Billboard en 1992.

Primera salida de Frusciante de la banda

La felicidad no fue duradera para la naciente banda. Tras el éxito de Blood sugar sex magik, la banda inició una gira mundial. Frusciante se mostraba en desacuerdo con la idea, ya que afirmaba que “esa no era la esencia del grupo”. Tras fuertes peleas con Kiedis y una amenaza con marcharse sin tocar en un concierto de Japón, el guitarrista dejó el grupo un año después de que se lanzara el disco.

Tristemente, el artista atravesaba una de sus peores etapas a nivel personal: su adicción a las drogas, específicamente a la heroína, lo llevaron a perder su casa, sus posesiones y a alejarse de sus seres queridos. Incluso, fue en esta crisis que tuvo un grave accidente y terminó con ambos brazos quemados en su totalidad.

John Frusciante en 1994

John lanzó dos álbumes en los años que se alejó: Niandra la des and usually just a t-shirt y Smile from the street you hold. Este último, según el mismo Frusciante, fue descontinuado posteriormente, ya que no tenía otro objetivo más que ser una fuente de ingresos para comprar más drogas.

“Cuando las tomabas (las drogas), eran los únicos momentos en los que estaba feliz. Así que pensé que no había ninguna desventaja en eso. Sentí que estaba haciendo algo bueno y saludable para mí, no me importaba si otras personas decían que no era saludable”, dijo en una controversial entrevista para VPRO en 1994.

Después de que admitiera su adicción y su salud llegara a un extremo casi mortal, el músico decidió que era momento de parar con ello. Para esto, Kiedis y Frusciante retomaron la comunicación y resolvieron sus asuntos. Fue el cantante quien lo ayudó económicamente a superar el mal rato.

PUEDES VER Red Hot Chili Peppers vende su catálogo musical por 140 millones de dólares

Retorno y gloria: John Frusciante vuelve a la banda

En 1995, el disco One hot minute se lanzó en colaboración con el guitarrista Dave Navarro. No obstante, nada de lo que se había hecho antes en la banda se podía comparar con lo que ocurrió después.

Tres años después, ya superada su adicción a las drogas, se hizo oficial la noticia de que Frusciante volvía a la agrupación y que empezaron a trabajar nuevo material. En 1999, el disco Californication vio la luz. Las canciones “Scar tissue”, “Otherside” y “Californication” pasaron a la historia como himnos de la banda.

Luego de este lanzamiento, los álbumes By the way y Stadium Arcadium fueron publicados. Todos estos discos hicieron que la popularidad y el éxito de grupo se expandiera. Los Red Hot Chili Peppers se convirtieron en una de las bandas más conocidas y más queridas en la historia del rock.

Segunda salida de John Frusciante y la cúspide de su carrera como solista

En el 2007, después de que la gira para promocionar Stadium Arcadium llegara a distintas ciudades del mundo, John decidió volver a retirarse. Ante esta situación, Flea (quien es considerado el mejor amigo del guitarrista desde sus inicios en la agrupación) le planteó a los miembros tomarse un descanso en general.

No obstante, el guitarrista se opuso a esto y aseguró que la banda se encontraba en su mejor momento. En distintas ocasiones, los integrantes señalaron que su retiro se dio netamente por temas de creatividad musical. De esta forma, desmintieron cualquier rumor de conflicto entre los integrantes.

John Frusciante sacó en total 12 producciones en solitario, incluso cuando pertenecía a la banda. Colaboró con sus colegas Omar Rodríguez y Josh Klinghoffer. Además, exploró en la electrónica.

To Record only water for ten days

Shadows collide with people

The will to death

Inside of emptiness

A sphere in the heart of silence

Curtains

The empyrean

PBX Funicular Intaglio Zone

Enclosure

Maya.

PUEDES VER Falleció a los 64 años Jack Sherman, exguitarrista de la banda Red Hot Chili Peppers

Frusciante vuelve a la banda y lanza nueva canción

Lo imposible se hizo realidad. En diciembre del 2019, a través de una publicación en Instagram, los Red Hot Chili Peppers despedían respetuosamente a Josh Klinghoffer, su guitarrista de 10 años, y daban la bienvenida oficial (otra vez) a John Frusciante a la banda. Los fanáticos del grupo y curiosos del rock lo consideraron “un milagro”.

Red Hot Chili Peppers anuncian el retorno de John Frusciante

Además, días después se le vio en un concierto tocando con Flea y Anthony Kiedis. Incluso, el exguitarrista Dave Navarro se unió al conjunto en una presentación especial. En septiembre del 2021, los seguidores volvieron a enloquecer cuando se anunció una gira mundial para el 2022. Los Red Hot volvían a llevar su música por todo el mundo.

En estas últimas semanas, el grupo no ha dejado de actualizar a su comunidad. Exactamente a las 12.00 p. m. del último viernes 4 de febrero, la agrupación lanzó su primera canción “Black summer” del nuevo disco Unlimited love. Hasta el momento, se sabe que la producción completa saldrá el próximo 1 de abril y que ya se puede pedir por adelantado en la página oficial.