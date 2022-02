Magaly Medina recordó su primera vez en televisión: “Algo había en mí que los cautivó”

La conductora Magaly Medina decidió conversar un momento con sus seguidores mediante una transmisión en vivo mientras una estilista le arreglaba su cabello. Una de las preguntas de los cibernautas le hizo recordar cómo fueron sus inicios en la televisión, ya que aseguró que era poca agraciada en comparación a las demás conductoras de la pantalla chica.

“Cuando recién salí en la televisión, era una desgracia andante; sin embargo, pude calar en la televisión , pude ser un producto que la gente elegía, sin fijarse en mi cara, mi nariz (...) No necesité adornarme, con el paso de los años ya me hice cosas”, reveló a través de su cuenta oficial de Instagram.

La presentadora de espectáculos detalló que para criticar como lo hace ella se debe tener talento, ya que no es fácil, y por eso es que ha tenido mucho éxito en cada uno de sus programas de farándula. “ Algo había en mí que traspasaba el vidrio, que les cautivó de esa fea en la pantalla, en un lugar donde solo las bonitas triunfaban” , aseveró.

Conductora se pronuncia sobre la posibilidad de convertirse en abuela

Un seguidor de la figura de televisión le preguntó cómo sería de abuela si en caso su hijo Gianmarco decidiera tener un bebé, a lo que Magaly Medina expresó que no es maternal, sino una bruja. “Yo no soy maternal. La verdad que no me veo como abuela chocha, y creo que mi hijo por ahora no tiene planes de tener hijos. No crean que sería una abuela chocha, no soy muy apegada, soy desapegada (...) Ya les dije, yo soy una bruja”.

La conductora de televisión reafirma que se lleva muy bien con su hijo. Foto: Magaly Medina/Instagram/difusión

Magaly Medina causa alboroto al visitar Gamarra

La esposa del notario Alfredo Zambrano ha dejado en claro que no solo le gusta ir a lujosas tiendas en Estados Unidos y Europa. Esta vez, Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al visitar Gamarra, lo que generó furor entre el público. Así lo dejó ver en sus historias de Instagram, donde compartió imágenes de su paso por una de las galerías del emporio comercial más importante del país. Su post tenía como leyenda: “Nunca deja de asombrarme el cariño de mi público”.