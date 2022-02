Lourdes Sacín tras dar positivo a la COVID-19: “Me ha hecho bajar de peso”

Lourdes Sacín se suma a la larga lista de personajes públicos que han contraído la COVID-19 luego de que su hijo diera positivo a este virus. Sin embargo, la periodista asegura que no ha necesitado de oxigeno ni de acudir de emergencia a algún centro de salud, lo que sí precisó es que ha bajado de peso debido a que no tiene apetito.

“A mí sí me agarro más, fiebre, vómito, tos. [...]Me ha hecho bajar de peso. Me ha quitado el apetito, y a mí me gusta la comida. [...] Pero ya estoy bien, solamente estoy esperando el negativo”, mencionó para El Popular.

La comunicadora reveló que ninguno de los malestares generados por el coronavirus la ha puesto en situación de riesgo o ha necesitado la ayuda de un médico. “No es que haya necesitado oxígeno, o haya tenido que ir al hospital. Sí, en medio de todo hubo dolor de cuerpo, todo un malestar, pero manejable, en ningún momento estuve en riesgo ni nada más. Ha sido feo, pero pasa”.

Periodista critica a Josimar por no conocer a su última hija

La exreportera ha tomado sus redes sociales para comentar diferentes noticias nacionales e internacionales y más cuando se tratan sobre los derechos de la mujer. Pues, Lourdes Sacín no se quedó callada y arremetió contra Josimar a quien lo cuestiona por no viajar a Perú a conocer su hija producto de su relación con María Fe Saldaña. “¿Cómo cree que emocionalmente estaba la madre de su hija? De hecho, yo hablé con María Fe, nos escribimos. He hablado con ella. Le di todo mi apoyo. Es una conversación privada, pero sí. Él dice todavía que es buen padre y yo digo: ¿Por qué no se agarra un avión y la viene a conocer?”, comentó en El Popular.

La exreportera no le perdona nada al cantante peruano. Foto: Lourdes Sacín/Josimar Fidel/Instagram

Lourdes Sacín tendrá programa de ayuda social

A finales del 2021, la comunicadora reveló que sería corresponsal de un programa en Canadá; sin embargo, dio por finalizado su contrato, ya que tiene nuevo proyecto. Lourdes Sacín sorprendió al revelar que tendrá programa de ayuda social que será trasmitido en redes sociales y en televisión nacional. “Estoy por salir en televisión nacional, que no es canal 2, 3, 4. Tiene (señal) por provincia y sí, voy a salir. Justo ahorita estoy firmando por estos días. Me retrasé porque caí con el ómicron. Es más, tenía sesión de fotos; no he ido, voy a ir el lunes (7 de febrero) porque ya voy a estar sana”.