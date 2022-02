Liam Gallagher estrena su nueva canción “Everything’s electric” junto con Dave Grohl

¡Está de vuelta! El cantante Liam Gallagher acaba de estrenar su nueva canción “Everything’s electric”, la cual fue coescrita y cuenta con Dave Grohl de Foo Fighters en la batería. Los fanáticos ya estaban a la expectativa de un estreno, ya que el artista había anunciado con bombos y platillos su próxima producción a través de Twitter.

Según un comunicado de prensa, esta nueva canción ha tomado como referencias a “Sabotage” de Beastie Boys y “Gimme shelter” de los Rolling Stones. Asimismo, fue producida por Greg Kurstin, quien estuvo al mando de los dos anteriores discos en solitario del exvocalista de Oasis.

Si bien los seguidores de ambos músicos se encuentran muy felices por el lanzamiento, lo que más ha llamado la atención fue que Gallagher ha asegurado que cantará por primera vez este tema en vivo durante su participación e los próximos Brit Awards 2022, que se llevarán a cabo el martes 8 de febrero.

Esta es la primera canción que el artista estrena desde “All you’re dreaming of” en 2020. Además, el tema se convirtió en el primer single del tercer disco individual C’mon you know, que verá la luz el próximo 27 de mayo. Este álbum llega después de As you were de 2017 y Why me? de 2019.

Liam Gallagher emocionó a sus fanáticos con “masivo” anuncio en Twitter

Previamente al lanzamiento, el músico usó su cuenta de Twitter durante la mañana del 19 de enero para revelar que tenía “algo bastante grande en camino”. Según el músico británico, el jueves 20 de enero iba a lanzar una noticia masiva en todas sus plataformas.

“Gran anuncio mañana y me refiero a grande, más grande que mi nariz. Así que estén atentos”, escribió en la publicación.

Los fans estuvieron atentos al "masivo" anuncio del músico. Foto: Twitter / Liam Gallagher

¿Cómo reaccionaron los fanáticos antes esta publicación del artista?

Si bien muchos cibernautas se mostraron felices por la publicación, algunos de sus seguidores aprovecharon para hacerle preguntas a Liam y aclarar algunos rumores.

“¿Estás apoyando a U2 en la próxima gira?”, preguntó un fan en referencia al encuentro que tuvieron su hermano y la banda británica. El artista respondió: “Deja de fumar. Ellos deberían estar apoyándome”.

Liam Gallagher habla sobre colaborar con U2. Foto: Twitter / Liam Gallagher

Unos comentarios más adelante, otro usuario le consultó si había visto el documental The Beatles: get back, ya que se sabe que el intérprete de “Wall of glass” es fanático de la banda de Liverpool. Ante esto, el artista apuntó que tiene “dos miedos” y que no se siente preparado para verlo.