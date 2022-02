Korina Rivadeneira tuvo cuestionable gesto con participante de Esto es Habacilar

La reacción de Korina Rivadeneira con uno de los participantes de Esto es Habacilar ha generado la indignación entre los televidentes. Luego de que muchos cibernautas y presentadores de espectáculos cuestionaran la presencia de los ex chicos reality en el renovado formato de Habacilar, ahora llega la reprochable actitud de la influencer, lo que causó sorpresa entre las demás modelos.

Si bien es cierto que el espacio juvenil mantiene los juegos y retos donde el público participa y se lleva un premio significativo a casa, ahora cuentan con la ayuda de los integrantes de Esto es guerra, lo cual no ha sido muy bien aceptado por los seguidores del recordado programa conducido por Raúl Romero.

En la edición del viernes 4 de febrero, los conductores Johanna San Miguel y Roger del Águila anunciaron el juego Quita prendas, donde se necesitaba la participación del público para que retiraran parte de su vestuario. De pronto, un concursante se desprende de su polo para dárselo a la pareja de Mario Hart; sin embargo, la modelo reacciona de inmediato y lo lanza a una de las tinas sostenidas por Luciana Fuster mientras realiza un gesto que ha sido considerado como inapropiado.

Venezolana emocionada tras participar en película peruana

La ex chica reality comparte rol con muchos actores nacionales en una película peruana y asegura está feliz por la oportunidad; además, Korina Rivadeneira asegura que lo que más le gusta es la actuación. “Recontra feliz, de verdad no podría haber una mejor oportunidad para demostrar mi talento y lo que me gusta hacer, que es actuar. ¿Quién dijo detox? Es una película muy divertida, de humor, con un elenco espectacular”, contó para +Espectáculos.

Korina Rivadeneira recuerda que su primer trabajo fue en Habacilar

Tras casi una década fuera del aire, Korina Rivadeneira recordó con nostalgia sus primeras apariciones junto con Raúl Romero y Katia Palma en Habacilar; además, destacó su aprendizaje al lado de las modelos del formato juvenil. “Linda (experiencia) con las chicas que estaban en ese momento, aprendí muchísimo, porque no sabía bailar nada. Fue mi primer trabajo en la TV”.