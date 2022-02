Kate del Castillo reacciona a la postura antivacunas de sus padres pese a la eficacia de estas

A mediados de enero, Kate del Castillo dio positivo a la COVID-19. Tras recuperarse de la enfermedad, reveló que, aunque ya tiene su esquema de vacunación completo contra el virus, ella, al igual que sus progenitores, no estaba de acuerdo en recibir la inoculación en un inicio. Sin embargo, la artista ahora recomienda a las personas a que lo hagan por prevención.

En esa línea, hace unos días, su padre, el reconocido actor Eric del Castillo, expresó su molestia a quienes lo critican por no vacunarse contra la COVID-19, pues, desde el inicio de la pandemia, el actor se ha mostrado reacio a esta posibilidad, acotando que previene la enfermedad con medicina alternativa.

Eric del Castillo disgustado con críticas por no recibir vacunas contra el coronavirus

Asimismo, el intérprete mexicano lamentó que en las últimas semanas este sea el tema que más llame la atención, porque afecta su desarrollo profesional, ya que no está siendo contratado para ser parte de producciones debido a su postura.

PUEDES VER: Kate del Castillo habló sobre Sean Penn y lo calificó como la persona más vil que ha conocido

“ Me da coraje, porque están causando que no me contrate la gente, eso queda muy claro. Me están haciendo mucho daño . En fin, si me quieren contratar bien y, si no, me da lo mismo. Tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Si me quieren contratar que me hagan una prueba, a lo mejor estoy yo más sano que los que se vacunan”, añadió Eric del Castillo.

Sin embargo, pese a su radical decisión, el actor reconoce que es gracias a las vacunas contra la COVID-19 que la cifra de muertos por coronavirus ha disminuido. “Lo reconozco, vacúnense por favor. Nosotros sentimos que no lo necesitamos, que se entienda, hay libertad”, puntualizó el padre de Kate.

Kate del Castillo defiende a su padre de las críticas

Es así que la protagonista de La reina del sur, Kate del Castillo, decidió pronunciarse sobre el controversial tema que envuelve a su padre respecto a las vacunas contra la COVID-19.

En una entrevista para el programa Hoy, la actriz dio a conocer que, en un inicio, ella tampoco quería recibir las dos dosis de la vacuna; no obstante, cambió de idea e incluso intentó convencer a sus progenitores Eric del Castillo y Kate Trillo de inocularse.

“Con respecto a mi papá.... digamos que es fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente. Yo estoy vacunada dos veces. Ahora, en lo personal, les recomiendo que se vacunen”, dijo en un primer momento la intérprete mexicana.

“Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar, y no se las voy a cambiar porque no puedo y créeme que lo he intentado; pero... ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien, no se quieren vacunar (...)”, añadió luego.