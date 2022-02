Karen Dejo sobre Esto es Habacilar: “No es lo mismo sin Raúl Romero”

La ex chica reality Karen Dejo no se quedó atrás y emitió sus comentarios sobre Esto es Habacilar, el renovado formato del programa concurso Habacilar. La también actriz reveló que le parece bien el regreso de este tipo de producciones a América Televisión porque dan trabajo a más personas, pero destacó que hace falta la presencia de Raúl Romero.

“Me parece bueno y, sobre todo, porque da trabajo a mucha gente. Sin embargo, no es lo mismo sin Raúl Romero, que era la columna vertebral. Le quisieron dar un respiro a Esto es guerra, aunque creo que los televidentes extrañan el formato”, manifestó en entrevista con El Popular.

En esa misma línea, reveló que ya no tiene ningún vínculo laboral con la casa televisora; además, no tuvo expectativa en ser parte de Esto es Habacilar. “No hablo en base a supuestos, ya no tengo contrato con América Televisión. Sin embargo, estoy presta a escuchar propuestas, soy una guerrera, y siempre me estoy preparando para lo que se me pueda presentar”, indicó.

Modelo desea conducir programa de televisión

A la influencer le agrada la idea de tener su programa propio para demostrar de lo que es capaz en la conducción. Sin embargo, Karen Dejo aseguró que para regresar a la pantalla chica depende mucho de los productores de televisión. “Me encantaría empezar el año con una faceta totalmente distinta, tal como es la conducción, pero no solo depende de mí, sino de la gente de arriba, que son los que escogen a los talentos”, mencionó a Trome.

Karen Dejo cuenta cuáles son sus planes profesionales para el 2022. Foto: Karen Dejo/ Instagram

Karen Dejo asegura que la llamaron para conducir Mujeres al mando

Luego de que Thais Casalino desmintiera a Karen Dejo por asegurar que fue la primera opción para conducir Mujeres al mando, en lugar de Melissa Paredes, la ex chica reality contó que la producción se contactó con ella a inicios del 2022. “El día 4 o 5 de enero se comunicaron conmigo para decirme que estaban buscando una conductora oficial para el programa Mujeres al mando, que estaban probando y querían que estuviera presente el primer día que salían al aire este año, que era del lunes 10 al viernes 14 de enero”, expresó en sus historias de Instagram.