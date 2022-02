Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley se convierten en padres por segunda vez

Rosie Huntington-Whiteley, la supermodelo Victoria’s Secret, dio a luz a una niña el miércoles 2 de febrero, según confirmó el tabloide MailOnline. La llegada del bebé, fruto de su relación de diez años con la estrella de Hollywood, Jason Statham, de 54 años, se produjo dos días antes de la fecha estimada y, hasta el momento, el nombre de la pequeña se mantiene en secreto.

De igual forma, ambas celebridades no han realizado ninguna publicación alusiva en sus redes sociales. La última entrada en la cuenta de Instagram de la actriz y modelo británica se dio a finales de enero. “Se acerca el día D” , escribió.

“¡Guau! ¡Impresionante!”, comentó Kourtney Kardashian sobre la foto de Rosie Huntington-Whiteley de perfil resaltando su barriga de embarazada.

23.1.2022 | Última publicación de Rosie Huntington-Whiteley antes del nacimiento de su segundo bebé. Foto: Rosie Huntington-Whiteley/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley: “Gané 23 kilos durante el embarazo”

El ángel de Victoria’s Secret habló en una entrevista con Harper’s Bazaar, en mayo de 2019, sobre el arduo trabajo que ejecutó tras el nacimiento de su primer hijo Jack Oscar Statham, en 2017, para volver a pararse frente a una cámara.

“Gané muchos kilos, 23. Mucho más de lo que esperaba. Para ser honesta, no me arrepiento, pero he tenido que recorrer un largo camino desde que tomé a mi bebé en mis brazos”, dijo la modelo de 32 años.

“Me tomó un año completo recuperar mi peso anterior, un año de duro entrenamiento y disciplina. No estoy bromeando, de verdad. Un año para sacar el último gramo (…) Al mismo tiempo, me sentí bien en mi propia piel”, afirmó.

19.8.2021 | Post de Rosie Huntington-Whiteley anunciando su embarazo. Foto: captura Rosie Huntington-Whiteley / Instagram

¿Cuándo es la boda de Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley?

En una entrevista a Entertainment Tonight (ET), la actriz de Mad Max: Fury Road (2015) dijo que celebrar una boda con Jason Statham no era una prioridad para ambos. “Será muy interesante si el bebé crece y puede asistir a la boda de los padres. Ahora, nos enfocamos en el trabajo y en criar al niño” , afirmó en 2018.

Tras hacer público su romance en 2010, Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley se comprometieron en 2016 durante un viaje a Tailandia.