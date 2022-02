Janet Barboza a Melissa tras destape a Anthony Aranda: “No nos metemos con su felicidad”

Janet Barboza volvió a arremeter contra Melissa Paredes luego de que asegurara que se comunicó con Paula Manzanal y negó todo lo que dijo la popular ‘Rulitos’ sobre que la actriz era el plan B de Anthony Aranda. Tras ello, la presentadora de América hoy sigue firme en su postura, ya que el lunes 7 de febrero mostrará los audios y videos de lo que le dijo el bailarín a la influencer.

La figura de televisión detalló que las pruebas que ella maneja fueron hechas durante el magazine de América TV y hay testigos sobre lo ocurrido. “Paula dice muchas cosas terribles, nosotros la grabamos en un corte comercial de América hoy, donde estaba invitada . Eso fue a finales del año pasado, yo no estaba sola, sino hubo un grupo de personas, testigos de eso”, aseveró para El Popular.

Además, advirtió a Melissa Paredes que no busca destruir su relación con su actual pareja. “Nosotros no nos metemos con su felicidad, solo decimos cosas que se ajustan a la verdad , no le aumentamos ni le quitamos una coma. Por eso, en un par de días, sacaremos todo, para que nadie especule más”.

Conductora trolea a Ethel Pozo por su amistad con Melissa Paredes

El pasado jueves 3 de febrero, América hoy tuvo de invitada a Sheyla Roja para ser consultada sobre su comentada separación con ‘Sir Winston’. Sin embargo, Ethel Pozo recordó la entrevista de su compañera con Melissa Paredes, por lo que Janet Barboza se burló de su amistad con la actriz. “Mi querida Ethel Rocío Pozo, antes que empecemos, te quiero corregir una cosa (...) No hemos perdido una amiga, tú la has perdido”, mencionó entre risas.

Janet Barboza critica la nueva relación de Melissa Paredes

Luego de que la protagonista de Ojitos hechiceros confirmara su relación con el bailarín en entrevista con Mujeres al mando, Janet Barboza cree que Melissa Paredes cometió un error al oficializar su romance con Anthony Aranda tras divorciarse de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. “No tengo nada en contra de Melissa, pero no me ha gustado escuchar cosas como que fue maltratada en el programa o que se le tendió una emboscada; eso no es verdad, ella recibió el apoyo hasta enero, se intentó por todos los medios que continúe, pero ella eligió al ‘Activador’ por sobre su trabajo”.