Kanye West acusa a Kim Kardashian de secuestrar a sus hijos

Kanye West y Kim Kardashian se encuentran en medio de una amarga disputa en redes sociales. En las últimas horas, el rapero y la socialité se han dedicado fuertes mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram.

Mientras la estrella de Keeping Up with the Kardashians acusó al intérprete de “Heartless” de querer controlarla a través de sus hijos, este respondió culpándola de secuestro.

Kanye West acusa a Kim Kardashian de secuestrar a su hija

En su última publicación en Instagram, realizada el 5 de febrero, YE (nuevo nombre legal de Kanye West) compartió una imagen extraída del próximo documental de Netflix, Jeen-Yuhs, y en el pie de foto se quejó porque Kim Kardashian le impidió ver a sus hijos.

“Quiero llevar a mis hijos a mi ciudad natal, Chicago, para ver a mi equipo de baloncesto jugar ante 7.000 personas, pero Kim me detiene. ¿Cómo es esto una custodia compartida?” , escribió.

5.2.2022 | Publicación de Kanye West cuestionando a Kim Kardashian. Foto: captura Kanye West/Instagram

El día anterior, también expuso en Instagram una situación similar y acusó a la CEO de KKW de secuestro.

“Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no querer darme la dirección” , dijo en alusión a lo ocurrido semanas atrás, el 15 de enero, en la celebración por los cuatro años de su hija, Chicago.

4.2.2022 | Publicación de Kanye West respondiendo a Kim Kardashian. Foto: captura Kanye West/Instagram

“No se me permitió saber dónde estaba su fiesta. No hay nada legal. (…) Llamé a Kim, le envié un mensaje de texto a las niñeras. Hablé por teléfono con Tristan, le preguntó a Khloe. ¿Nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento?” , contó aquel día a través de Instagram Live.

Ese mismo día, horas después, Kanye West realizó una actualización y agradeció a Travis Scott, pareja de Kylie Jenner, por ayudarlo.

“Estoy tan feliz en este momento, acabo de llegar de la fiesta de Chi (…) Acabo de ver a todos. Fue Kris y Corey. Kylie me dejó entrar justo cuando llegué al lugar, porque la seguridad me detuvo una vez más cuando llegué allí. Y, ya sabes, es solo cuestión de tener una conversación, un diálogo abierto y todos se divirtieron mucho. Estoy muy feliz de poder estar ahí para mis hijos” , afirmó.

¿Por qué están enfrentados Kanye West y Kim Kardashian?

En febrero 2021, cuando se hizo público que Kim Kardashian había solicitado el divorcio a Kanye West, la relación entre ambos parecía ser cordial. Incluso, la influencer lo ayudó promocionar su último álbum Donda.

No obstante, todo esto se torció cuando se confirmó el romance de la socialité con la estrella de SNL, Pete Davidson. A pesar de que el rapero comenzaba a salir con la actriz de Uncut Gems, Julia Fox, de todas formas empezó a cuestionar las decisiones de Kim Kardashian sobre sus hijos.

Durante una entrevista con Hollywood Unlocked, Kanye West afirmó que no se le permitió ver a su hija North en la escuela. “La seguridad no va a estar entre mis hijos y yo”, afirmó.

En ese mismo podcast, el CEO de Yeezy se mostró en contra que su hija North utilice redes sociales, luego de que, en noviembre del año pasado, se estrenara la cuenta Kim and North en TikTok, que actualmente tiene 5,5 millones de seguidores.