Giuseppe Benignini sobre acusaciones de deudas pendientes: “Ahora de todo hacen noticias”

¡No se queda callado! Después de que se le acusara de deudor, y que distintos empresarios salieran a declarar en su contra, Giuseppe Benignini salió a dar su opinión al respecto por medio de sus redes sociales. A través de distintas fotos y videos, el exnovio de Michelle Soifer señala que todo lo señalado por la prensa y los denunciantes sería mentira.

¿Cuál sería el monto de la deuda que Giuseppe Benignini estaría dejando pendiente?

Durante el pasado jueves 3 de febrero, el programa de Magaly Medina se comunicó con Renzo Centeno, quien le habría prestado 8.000 soles al modelo y no ha recibido respuesta alguna por parte del exnovio de Michelle Soifer.

“No, no pagó nada, está perdido. Yo ya di por perdido el dinero. Es un estafador”, expresó para las cámaras de Magaly tv, la firme.

El programa Amor y fuego también se comunicó con Alberto Caballero, otro empresario que fue afectado por el accionar del modelo. “Me dijo: ‘Le voy a pagar’, y nunca me pagó. Me debe la luz y el agua, (debe) 9.000 soles”, afirmó.

“Me dijo que va a vivir muchos meses más, por eso lo he denunciado. ‘No me voy a ir de acá, yo no me voy a ir hasta que me dé la gana’, me manifestó”, señaló el denunciante.

Giuseppe Benignini atravesó una fuerte depresión antes de irse del país

En octubre del año pasado, Giuseppe Benignini visitó el set de Amor y fuego para dar declaraciones exclusivas de cómo se había dado su ruptura con la cantante Michelle Soifer y explicar por qué es que habían denuncias en su contra.

“Cuando pasó todo, esto yo caí en una depresión fuerte. Soy muy sentimental. Extraño a mi familia. Todo eso me perjudicó un montón. Yo me encerré en mi cuarto y le pedí a ‘Giani’ (manager) que me trajera pastillas para medicarme, porque estaba mal”, señaló el joven en aquel entonces.