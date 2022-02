Dorita Orbegoso tras ser acusada por ex de Jerson Reyes: “Tengo derecho a enamorarme”

Dorita Orbegoso continúa dando de qué hablar. El programa Magaly TV, la firme reveló que la modelo está envuelta en un escándalo amoroso debido a sus salidas cercanas con el exfutbolista Jerson Reyes. Ahora Greis Keren, expareja del deportista, la acusa de haberse metido en su relación a inicios de este año.

En medio de la polémica, los reporteros del programa de Magaly Medina acudieron a la figura de televisión para que brinde su versión de los hechos.

Sin embargo, Dorita Orbegoso se negó a dar mayores explicaciones del supuesto romance que tiene con Jerson Reyes. Afirmó que sigue soltera desde hace un año, por lo que está dispuesta a conocer a quien ella quiera.

“Soy una mujer soltera y sin compromiso y de mi vida personal no tengo nada qué hablar. El año pasado pase momentos muy difíciles en mi vida personal pero este año decidí simplemente voltear al lado”, inició.

“Considero que soy una mujer guapa, joven y tengo todo el derecho de enamorarme. Llevo ya un año separada y p or qué no me voy a dar la oportunidad de conocer a la persona que quiera conocer (...) Yo tengo todo el derecho de comer con quien quiera, eso no quiere decir que tenga una relación””, aseveró la exbailarina.

Se niega a oficializarlo

Aclaró que no hará oficial una relación con Jerson Reyes debido a que, según ella, aún no son pareja. “No tengo nada que hablar. Yo no tengo que oficializar a nadie. El día que ustedes me vean caminando de la mano con alguien o dándome un beso es porque es la persona que yo he decidido tener en mi vida. No tengo por qué esconderme, soy una persona soltera”, indicó.

¿Qué dijo la exnovia de Jerson Reyes?

La conductora de televisión Greis Keren acusó a Dorita Orbegoso de haber sido parte del rompimiento de su relación con el futbolista.

“Yo sí creo que la señora Dora Orbegoso se ha metido en mi relación con el señor Jerson Reyes. (…) A la señora no la conoció un día antes de que salgan las imágenes, ya hubo una conversación previa”, dijo para Magaly TV.