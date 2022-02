Barbie Ferreira y el mensaje para aquellos que comentan a cerca de los cuerpos grandes

Barbie Ferreira es conocida por su personaje ‘Kat’ en serie original de HBO “Euphoria”. HBO se encuentra transmitiendo la segunda temporada de la mencionada serie en la que ‘Kat’ se encuentra atravesando un momento difícil invadida por un estado de ansiedad y apatía porque no se quiere tal y como es.

Actualmente, muchas mujeres pueden no sentirse identificadas con los cánones de belleza establecidos por la sociedad, ya sea por las tallas muy pequeñas que venden las marcas de ropa o simplemente al ver alguna película con protagonistas muy delgadas, las cuales son consideradas figuras ‘perfectas’.

La actriz quiso abordar este tema considerándolo relevante pues las personas suelen creer que, si una mujer grande actúa como cualquier otra, significa que tiene autoestima; y la presión social exige que debe ser así. Sin embargo, a través de una entrevista para Who What Wear explicó lo siguiente:

‘’Creo que los cuerpos grandes no están tan de moda como solían estar, lo que me pone bastante triste. Pero el punto está más en la conversación del hecho de que todos tenemos que lidiar con problemas de amor propio, y no creo que ninguna persona joven lo haya descubierto todavía”, reflexionó Barbie, recordando que años antes, existía más aprecio por los cuerpos grandes.

Barbie Ferreira: "Creo que los cuerpos grandes no están tan de moda como solían estar". Foto: Instagram

Por otro lado, cuestiona el punto de vista que el público tiene de ella. ‘’Ser la persona que se ama a sí misma es divertido, porque la gente asume que es así. No obstante, ¿lo he dicho alguna vez? No. Lo dan por hecho’', refiriéndose a quienes confunden el hecho de vivir conforme con el cuerpo que tienen con la confianza que deberían tener en uno mismo.