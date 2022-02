Respondió fuerte y claro. Las figuras del espectáculo y conocidos tiktokers fueron invitados al avant premiere de la nueva película Sí, mi amor, en la que Yidda Eslava y su pareja, Julián Zucchi, son los protagonistas. La cinta se encuentra en la cartelera peruana desde el 3 de febrero. Sin embargo, no todo fue alegría para la ex chica reality, luego de leer un comentario de una seguidora que la criticó duramente por su actitud en el evento.

En una divertida alfombra rosa se pudo ver a los famosos que asistieron al evento, entre ellos se encontraba Daniela Darcourt, Milena Wharton, Mayella Lloclla, Melissa Paredes, Mario Irivarren, Vania Bludau, Merly Morello, Adriana Campos-Salazar; junto al elenco de la película como Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola, Santiago Suárez, Mayra Olivera, Monique Pardo, Fiorella Rodríguez junto al director Pedro Flores Maldonado.

El 3 de febrero se estrenó a nivel nacional la película Sí, mi amor de Yidda Eslava y Julián Zucchi. Foto: Yidda Eslava/Instagram

Después de terminar el evento, la ex chica reality subió fotos sobre cómo se llevó a cabo el gran día; sin embargo, se topó con un polémico comentario de una usuaria que quiso opinar sobre su actitud en el avant premiere, y le respondió.

Personalidades del cine y la televisión asistieron al preestreno de la película Sí, mi amor. Foto: Yidda Eslava/Instagram

¿Cuál fue el comentario que la usuaria le hizo a Yiddá Eslava?

La cita tuvo lugar en las instalaciones del Mall del sur. El público pudo ver de cerca algunos pormenores de la alfombra rosa y tomarse fotos con sus artistas favoritos. Sin embargo, a una seguidora, que estuvo un momento en esa zona, no le pareció buena la forma de actuar de la protagonista de Sí, mi amor.

Usuaria criticó la actitud de Yidda Eslava en el avant premiere de la película Sí, mi amor. Foto: Yidda Eslava/Facebook

“Yidda, te sigo por este medio y me encanta tu perseverancia, esa constancia, sencillez y lo frontal que eres, pero al verte en tu alfombra roja (dicho sea que estuve de pasada. Al verte, me detuve un momento), diste una impresión muy pedante, soberbia. La verdad me quedé sorprendida. De lejos observaba tus actitudes y como la gente te ovacionaba, pero no les hacías caso”, dijo la usuaria al inicio del párrafo.

Asimismo, la comparó con su pareja Julián Zucchi y el elenco de la cinta, asegurando que ellos si se mostraron atentos con los fans. “(Actitud) totalmente contraria a la de los demás actores, inclusive Julián un trome, muy atento con todos, que pena si se te subieron los humos”, finalizó.

Monique Pardo forma parte del elenco de Sí, mi amor. Foto: Yidda Eslava/Instagram

La respuesta de Yidda Eslava

La actriz se mostró ofuscada por el comentario recibido, pues le molestó el hecho de que la seguidora la haya juzgado luego de verla solo por unos momentos.

Yidda Eslava no responder la crítica. Foto: Yidda Eslava/Facebook

“¿¿Quiero entender, estuviste de pasada y con eso me escribes esto?? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar, y claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo , luego cuando ya todo se ordenó, me saqué fotos con todas las personas que estaban en las vallas esperando, y cuando digo todas es todas, te juro que me da pena leerte”, fue la respuesta de Yidda.

Sus seguidores se mostraron a favor de la devolución de la ex chica reality, y así es como más de 200 personas le dieron like al comentario, como una forma de respaldo.