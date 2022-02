Sheyla Rojas se volvió tiktoker y ya superó el millón de vistas

TikTok es una de las aplicaciones favoritas por los usuarios a nivel mundial, incluso hasta los famosos han incursionado en esta plataforma realizando divertidos trends y bailes. Recientemente, la influencer Sheyla Rojas se creó una cuenta y empezó subir diverso contenido.

La modelo que viene radicando en México se sorprendió al ver la tremenda acogida que logró en tan poco tiempo. “Es mi segundo día en TikTok y ya superamos el millón de vistas en los videos. Los quiero mucho” , escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Sheyla Rojas viene radicando en el extranjero luego de encontrar el amor en el empresario mexicano Luis Miguel Galarza mejor conocido como ‘Sir Winston’. Incluso, reveló en una entrevista para Mujeres al mando que en un futuro le gustaría tener hijos con su pareja. “Este año quiero ser madre y formar mi familia. Antes de salir embarazada, quiero casarme”, recalcó.

Sheyla Rojas reveló a qué se debió la discusión que tuvo con ‘Sir Winston’

En una videollamada con el magazine de Latina, Sheyla Rojas conversó sobre varios temas personales, y uno de ellos fue cuando le preguntaron si revisaba el celular de su pareja. Las conductoras se sorprendieron al escuchar que la modelo sí suele hacerlo.

“Mujer precavida vale por dos. Obviamente, está bien, uno tiene que encontrar y saber. Encontré el mundo de Disney, estaba hasta Fiona”, comentó.

Sheyla Rojas felicitó a Pedro Moral por su boda con Fabiola Garavito

Desde Guadalajara, México, Sheyla Rojas conversó con Magaly TV y la conductora le preguntó qué opinaba sobre el matrimonio de su expareja Pedro Moral, con quien mantuvo una relación con varios escándalos.

“Yo tengo mucho qué agradecerle. Por más que me hayan dicho lo que me hayan dicho, agradezco lo que viví con él, las experiencias y aprendizajes que me dejó”, comentó.