Rosalía estrena “Saoko”, su primera canción del 2022

Luego de que Rosalía lanzara la bachata “La fama”, junto con The Weeknd, en noviembre de 2021, los fanáticos han recibido otro adelanto de su álbum “Motomami”: “Saoko”. Este es el segundo tema completo que la popular artista española comparte a través de sus redes sociales. Hasta el momento, los fragmentos de lo que queda del repertorio han dejado con la intriga a sus seguidores.

A principios de año, la catalana generó polémica tras la publicación de una estrofa de “Hentai”, un single que también formará parte de su último disco. Los fans expresaron cuán desconcertados quedaron tras escuchar la letra.

Rosalía estrena el videoclip de “Saoko”

En esta canción, Rosalía evoca la posibilidad de cambio en las personas y emplea una pista, motocicletas y gasolineras para entonar “Yo soy muy mía, yo me transformo / una mariposa, yo me transformo / make up de drag queen, yo me transformo / lluvia de estrеlla’, yo me transformo / pasá' de vuelta, yo mе transformo / como sex siren, yo me transformo / me contradigo, yo me transformo / soy to’ las cosa’, yo me transformo” .

En el video lanzado en la medianoche de EE. UU. y a las 6.00 a. m. en España, la cantante recorre el extrarradio de una ciudad norteamericana junto con un grupo de moteras que no dejan de realizar acrobacias, ni siquiera cuando son perseguidas por la Policía.

Repertorio de “Motomami”

La cuenta de los seguidores de Rosalía indica que el disco completo, que saldrá a la venta el próximo 18 de marzo, contará con 16 temas:

“Saoko” “Candy” “La fama” “Bulería” “Chicken Teriyaki” “Hentai” “Bizcochito” “Genis” “Motomami” “Diablo” “Delirios de grandeza” “Cuuuuuuuute” “Como una G” “Motomami Alphabet” “La combi Versace” “Sakura”