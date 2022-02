Rodrigo González critica a Johanna San Miguel: “¿Por qué te vas de mártir?”

Rodrigo González se mostró muy indignado con la respuesta que han dado los conductores de Esto es Habacilar para justificar las acusaciones de dos participantes que se quejaron de varios maltratos a los que habrían sido expuestos al visitar el programa.

Como se recuerda, este 3 de febrero, Amor y fuego presentó a dos modelos que se quejaron de estar esperando casi 10 horas sin celulares, sin agua ni comida que los haga mantenerse de pie y sin poder ir al baño a hacer sus necesidades fisiológicas.

Ante la denuncia, la respuesta de Johanna San Miguel manifestó: “Es tedioso, pero las normas son así, los protocolos son así, y tenemos que cuidarnos por la COVID-19. Es verdad, a veces tenemos que esperar. Yo también he estado esperando mucho tiempo sentada, pero es así porque somos un montón y tenemos ganas de estar aquí”.

Por su parte, el también influencer Rodrigo González sentenció: “¡Qué tiene que ver eso con que los dejen sin comer, que les quiten el teléfono, que no les den ni un vaso con agua, que no les dejen ir al baño a lo que tengan que hacer la gente! ¿Justificando que la prueba covid se tarda? Si ya están adentro. ¿Qué, si se tardan, pero si ya están en la tribuna?”.

Asimismo, continuó comentando el discurso de la compañera de Roger del Águila: “Que te soplen bien a la próxima, ¿ya? En todos los trabajos hay protocolos. ¿Por qué te vas de mártir? ¡Uy, sí, un horror! A ver, finura, te lo vamos a pasar a limpio, porque te soplaron mal el examen. Acá no estamos hablando del tiempo que tardan en entregar los resultados, sino que la gente está desde la 1.30 de la tarde hasta las 9.30 de la noche sin comer, sin un vaso con agua, sin ir al baño y, además, incomunicados, sin poder avisar a su familia si están vivos o muertos”.

Rodrigo González aclara que nunca invitaron a Anthony Aranda a Amor y fuego

El conductor Rodrigo González no se aguantó las supuestas calumnias que emitió la actriz Melissa Paredes en la pasarela de Amor y fuego al asegurar que el programa llamó “mil veces” a su pareja, Anthony Aranda, para presentarse en el set de dicho espacio televisivo.

En ese sentido, manifestó: “Yo no soy el encargado de llamar a los invitados. El productor general dice a quién llamamos y a quién no. Y me cuenta aquí que no han hecho (llamar a Anthony Aranda)”.

Rodrigo González criticó a Andrés Wiese por sus antecedentes: “¿Podrá dejar las mañas?

El presentador de televisión Rodrigo González volvió a presentar unas imágenes donde se ve a Andrés Wiese y Janick Maceta juntos y no dudó en volver a asegurar que duda del cambio del actor, luego de que lo acusaran a este de acosar a menores de edad e intentar sobrepasarse con su excompañera Mayra Couto.

Es por ello que señaló: “Ahora Janick le pasea el perro a ‘Ricolás’; eso quiere decir que él ya le ha dejado de tirar los perros a sus seguidoras. ¿Te imaginas que la perra hablara y contara todo lo que ha visto de él y todas sus mañas?”.