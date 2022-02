Peluchín aclara a Melissa Paredes y asegura que jamás han invitado a Anthony Aranda al programa

Rodrigo González aclaró a Melissa Paredes por decir que Anthony Aranda había sido invitado muchas veces a Amor y fuego. La actriz fue abordada por las cámaras del programa durante el avant premiere de Sí, mi amor y fue consultada sobre su romance con el popular ‘activador’.

De ese modo, la exconductora de TV aseguró que su pareja no busca colgarse de su fama porque de lo contario hubiese ido al programa de Willax, ya que lo han invitado “1.000 veces”.

“Cree que porque no ha venido y no se ha sentado aquí (Amor y fuego) en la sala con nosotros, para responder nuestras preguntas, no es ‘figureti’”, expresó al inicio.

“El hecho que no venga a un show que, por cierto, y te lo aclaramos, según lo que me indica la producción, porque yo no soy el encargado de llamar a los invitados. El productor general dice a quién llamamos y a quién no. Y me cuenta aquí que no han hecho (llamar a Anthony Aranda)”, mencionó.

Rodrigo González aconseja a Melissa que le muestren los mensajes donde invitan al ‘activador’ al programa

“Que te enseñe ese mensaje, que te enseñe esos audios, donde dice que lo hemos invitado (...) Y todavía dice que lo hemos invitado 1.000 veces, se hizo la interesante” , mencionó Rodrigo González.

Rodrigo González llama hipócrita a Melissa Paredes por mandar saludos a las conductoras de América Hoy

Melissa Paredes fue consultada sobre los recientes comentarios que hizo Janet Barboza sobre su relación con Anthony Aranda, donde aseguró que no confía en el bailarín porque mientras ‘coqueteaba’ con la ex reina de belleza, también lo hacía con otras modelos.

Tras estas declaraciones, Melissa les mandó saludos a sus excompañeras y Rodrigo González la calificó de hipócrita. “Es la verdadera hipócrita. Les manda saludos y se fue a trabajar en Mujeres al mando”.