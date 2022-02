Nicola Porcella habla de su depresión: “No juzguen sin saber”

Nicolla Porcella parece de depresión hace varios años y esta vez se pronunció a través de su cuenta de Instagram acerca de las dificultades que tiene con esta enfermedad.

Este domingo 30 de enero se declaró la muerte de Chelsie Kryst, ganadora del concurso Miss USA en el año 2019 y corresponsal del programa Extra. La modelo saltó de un edificio en la ciudad de Manhattan, Nueva York. Sin embargo, no se sospechaba que padecía de depresión.

Debido a este suceso, algunas figuras públicas se solidarizaron con Kryst, entre ellos, Nicolla Porcella. A través de sus redes sociales, el ‘guerrero’ publicó una historia de Instagram en donde pidió a sus seguidores que dejen de juzgar y solicitó comprensión para aquellos que sufren de depresión.

“Un consejo, porque a mí me pasa a menudo cuando me dicen oye, por qué duermes tanto, por qué te levantas tarde. Decirles que para los que sufrimos de esto levantarnos de la cama todos los días es un logro y un reto, así que no juzguen sin saber”, escribió el modelo, adjuntando la imagen de una página que informaba el fallecimiento de Chelsie.

Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst, falleció la mañana del 30 de enero 2022. Foto: Cheslie Kryst/Instagram

Nicola Porcella conversó con su hijo sobre los problemas mentales

Durante el año 2020, el influencer conversó abiertamente con sus seguidores sobre la depresión y ansiedad que padece. Sin embargo, el comentario que sorprendió a los usuarios fue que Nicola también había conversado con su menor hijo sobre su enfermedad y lo que siente a raíz de ello.

“Ya lo dije alguna vez: sufro de depresión y ansiedad, tomo pastillas. No lo he superado porque eso lo voy a llevar siempre, pero he aprendido a lidiar con eso en terapia. La terapia me ayudó muchísimo, también la ayuda de mi familia y que siempre me pongo metas y trato de siempre lograrlas”, aseguró Porcella y afirmó que saldrá adelante por el bienestar de su hijo. “Y me olvidaba algo muy importante, quiero que siempre mi hijo me vea bien. Yo le he explicado el tema, entonces siempre trato de salir adelante”, agregó el exguerrero.