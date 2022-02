Michelle Soifer responde a sus detractores: “Trabajo desde pequeña, nadie opacará mis sueños”

Michelle Soifer está disfrutando de uno de sus mejores momentos en su carrera musical, luego de haber lanzado su primer disco La Nena, y haber anunciado que será telonera en el concierto de Zion y Lenox.

Por ello, tras su notable éxito, la popular ‘Michi’ decidió ignorar las críticas de todos sus detractores. “Mientras los perros ladran es señal que avanzamos, es por eso que La Nena la sigue rompiendo”, escribió en su Instagram.

“Vengo trabajando desde muy pequeña y no voy a permitir que nadie opaque el sueño de esa niña, en el camino encontraremos personas negativas que querrán truncarnos” , agregó.

Publicación de Michelle Soifer. Foto: Instagram

Magaly Medina critica la actitud de Michelle Soifer: “Se alucina diva”

Durante su programa, Magaly Medina comentó que Michelle Soifer había visitado el canal para grabar junto al cómico Jorge Benavides un segmento para JB en ATV. “Se alucina diva”, afirmó.

La conductora de Magaly tv, la firme señaló que la cantante vino acompañada con su bailarín, con quien se cree tiene una relación amorosa. “Realmente le dijo, entre chiste y chiste, un par de buenas verdades que no le sentaron nada bien, porque es bien picona”, señaló la presentadora. Video: ATV

Michelle Soifer se pronuncia tras ser grabada con su bailarín

Michelle Soifer respondió a las cámaras de Magaly TV, la firme luego de que la grabaran ingresando a su departamento junto con Chevy, bailarín que forma parte de su elenco. Aunque no confirmó que haya iniciado una nueva relación, aseguró que mantiene en reserva su vida sentimental.

“No (estoy enamorada). Imposible, estoy trabajando tranquila y qué te puedo decir. De mi vida privada no hablo, yo estoy trabajando tranquila. No tengo por qué dar explicaciones de nada, estoy soltera y así me voy a mantener”, expresó.