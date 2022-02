Janet Barboza responde a Melissa Paredes y anuncia pruebas de Anthony Aranda con Paula Manzanal

Janet Barboza sorprendió a los televidentes al anunciar pruebas sobre una presunta confesión de Paula Manzanal que involucra a Anthony Aranda, esto tras los cuestionamientos de Thais Casalino sobre su falta de credibilidad al hablar de una comunicación entre ambos bailarines.

Como se recuerda, la conductora de América hoy indicó en una de las ediciones del programa que Anthony Aranda le pidió “una mujer”, quien presuntamente sería la influencer, que lo lleve a Barcelona. Esta solicitud la habría dado un día antes de su ampay con la exesposa de Rodrigo Cuba.

Janet Barboza dijo tener ‘bomba’ sobre Anthony Aranda

En la edición del 4 de febrero del magazine matutino, la recordada ‘Reina de las movidas’ le envió una indirecta a la exchica reality sobre su actual pareja.

“ A mí me van a hablar de pruebas, espérate que ahorita vienen las confesiones de Paula Manzanal ”, dijo la panelista. Sin embargo, durante toda la edición del espacio televisivo no presentó nada.

No obstante, antes de finalizar el programa, Barboza señaló que el próximo lunes mostrará lo antes mencionado. “Yo no me olvido, el día lunes, la conversación completa con Paula Manzanal”, refirió.

Anthony Aranda habría intentado seducir a Paula Manzanal, según Janet Barboza. Foto: Instagram

Esto dijo Melissa Paredes sobre Paula Manzanal

Melissa Paredes no se quedó callada y respondió a Janet Barboza luego de decir que ella fue el ‘plan B’ de Anthony Aranda.

“Qué graciosa (Janet Barboza). Escúchame (ese día) estuve en la clínica y me escribió Paulita a mi Instagram y me dice: ‘Meli, yo no tengo nada que ver’. Le respondí ‘Paula no entiendo de qué me hablas’”, aseguró la actriz.

“Yo no había visto nada y me mandó las capturas de lo que había dicho la señora y reiteró (Paula) que no tiene nada que ver y querían que ella hable. Le dije que esté tranquila, que yo no veo los medios, todo está bien”, agregó.