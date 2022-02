La dura crítica de un tiktoker mexicano al restaurante de Luisito Comunica

El famoso tiktoker mexicano Ubish Yaren desató furor en las redes sociales luego de publicar un video en contra del restaurante de ramen de Luisito Comunica. La crítica generó repercusiones y cuenta con más de 2.5 millones de visualizaciones. Además, resaltó el exceso de precios en el establecimiento.

“Después de como una hora entramos a contagiarnos de ómicron, ya que entre las mesas no hay espacio suficiente, estaba llenísimo y nos sentaron en lo que parece el lavabo de la cocina”, sostuvo el muchacho en la publicación compartida en su cuenta @ubishyaren.

El tiktoker e influencer no criticó el sabor del ramen, solo se mostró en desacuerdo con el local de comidas que no tenía espacio suficiente para caminar y que tampoco respeta las medidas protocolares por la pandemia de la COVID-19 al no haber distanciamiento.

¿Quién es Luisito Comunica?

Luis Arturo Villar Sudek, conocido como Luisito Comunica, comenzó a hacerse popular por los videos que sube a internet a través de diversas plataformas digitales sobre contenido cómico, acompañado de datos curiosos.

Como parte de su fama, decidió iniciar su emprendimiento para incursionar en un rubro totalmente distinto. ‘Luisito’ apostó por la industria gastronómica y abrió el restaurante de comida “Deigo Ramen”, que está ubicado en la Ciudad de México.

Conocido por crear contenido en redes sociales. Imagen: Composición/Instagram

Luisito Comunica protagoniza portada de PlayBoy en África

Luisito Comunica traspasó fronteras al posar para una foto que fue portada de la famosa revista Playboy. El youtuber mexicano, que cuenta con millones de seguidores en las distintas plataformas que administra, sorprendió a sus fans al compartir la imagen principal del citado portal impreso para adultos.

En Instagram, el influencer se mostró impresionado por aparecer en un espacio donde nunca pudo habérselo imaginado.

“Qué inesperado, pero qué cool. Desde niño consumiéndola y nunca me imaginé estar aquí. Muy pocos hombres han sido portadas de Playboy; entre los que resaltan están Hugh Hefner, Donald Trump, Bad Bunny y ahora el Luisillo”, escribió el joven.