Lourdes Sacín regresa a nuestras pantallas con programa de ayuda social

Loudes Sacín anunció que sería parte de un nuevo programa en Canadá en noviembre del 2021; sin embargo, su contrato llegó a su fin debido a que la periodista tiene un nuevo proyecto. Durante una entrevista con el diario El popular, Lourdes comentó que será parte de un programa de apoyo social que se emitirá a través de sus redes sociales y también en televisión nacional.

Asimismo, reveló que se retrasó en la firma del contrato porque se contagió con una variante de la COVID-19; sin embargo, ya se encuentra lista para empezar con la producción. “Estoy por salir en televisión nacional, que no es canal 2, 3, 4. Tiene (señal) por provincia y sí, voy a salir. Justo ahorita estoy firmando por estos días. Me retrasé porque caí con el ómicron. Es más, tenía sesión de fotos; no he ido, voy a ir el lunes (7 de febrero) porque ya voy a estar sana”, dijo la comunicadora.

Lourdes comentó que no descuidará el uso de sus redes sociales y que las considera un buen complemento al transmitir información: “Yo siento que son hasta más importante que la TV, porque por ahí viralizas todo. En cambio en la TV sale un momento y si no cogió mayor importancia, ahí quedó. A veces siento que las redes tienen más fuerza, porque en la TV a veces sale en el momento y se olvidan del caso, casi no les hacen seguimiento. Yo sí, hago un caso y sigo hasta el final”.

Lourdes Sacín se despide de programa Canadiense y regresa a tierras peruanas. Foto: Instagram

Además, asegura que a través de sus cuentas en Instagram o Facebook ella decide qué poner y que ese fue el motivo por el que renunció en Canadá “pongo lo que quiero, entrevisto a quien quiero. Soy libre de hacer lo que yo quiero. Es más, hasta hace poco estuve trabajando para Canadá y renuncié. Dije ‘no’. Ya estoy acostumbrada a ser mi propia jefa, no a que me quieran mandar a hacer cosas que no son”.

Lourdes Sacín preocupada por las familias en la farándula

La periodista de espectáculos también tuvo opiniones a cerca del comportamiento que tienen actualmente algunos personajes de la farándula nacional, como es el caso de la exparejas Melissa Paredes y el ‘gato’ Cuba, y Josimar con María Fe Saldaña.

En el caso de Josimar, ella se refirió al artista como un padre desinteresado. “Creo que un niño no solamente es dinero. Está bien haber dado dinero para que dé a luz, pero de hecho ella ha llevado un embarazo sola. A él le importó un comino en el lado emocional, y ese lado es súper importante. Viéndose ella sola y él en ampays con diferentes chicas que salían a hablar, y encima al poco tiempo de embarazo, termina casándose con otra…”, fueron sus declaraciones.

La exreportera no le perdona nada al cantante peruano. Foto: Lourdes Sacín/Josimar Fidel/Instagram

Respecto a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, Lourdes dijo que la relación que estos llevan con sus parejas actuales estaría afectando a su hija: “Me parece fatal, todo fue muy rápido. La niña salió de su hogar en donde tenía a su papá y su mamá, y de pronto cada uno con su pareja, saliendo de la manito. Melissa con Anthony, y por otro lado la otra chica con su hijita. No tienen ni tres meses juntos. ¿Cómo vas a estar presentando a tus hijos a tu pareja de turno?”.