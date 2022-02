¿A qué se dedica La Uchulú tras su paso por la TV?

Esaú Reátegui Wong o simplemente La Uchulú es un joven pucallpino que ha dado vida al colorido personaje que se hizo conocido por sus curiosos pasos de baile con la canción “No sé” en la plataforma de TikTok. A sus cortos 20 años, el artista atravesaba por una fuerte depresión durante la pandemia por la COVID-19 y decidió abrir su cuenta en la mencionada red social sin imaginar la acogida que tendría en tan solo unos meses.

Tras ver que muchos cibernautas volvieron viral su video, a La Uchulú le llegó la oportunidad de aparecer por primera vez en televisión nacional. Pues, formó parte del elenco del programa El reventonazo de la chola el pasado 17 de abril del 2021. Con el pasar de los meses, el tiktoker reveló su sueño de ser cantante y hasta presentó su primer tema musical. Además, contó sus proyectos a futuro. En esta nota, te contamos lo que pasó con él tras su paso por la TV.

La Uchulú apareció por primera vez en televisión nacional al lado de Ernesto Pimentel. Foto: La Uchulú/Instagram.

¿Cómo empezó La Uchulú en TikTok?

La Uchulú contó a La República que nunca se había imaginado que su primer video llegaría a tantas personas a tal punto de que imitaran sus pasos de baile. “Un día yo estaba en mi casa desganado, triste, y como Explosión de Iquitos ya había sacado esa música, entré a ver y escuchar ese sonido bien bonito, pues me puse a bailar. Intenté ponerle una coreografía y salieron esos pasitos que están. Al día siguiente de haberlo publicado, yo pensé que la gente no lo iba a hacer, y vi que 400 personas lo habían hecho (el reto). Me alegré bastante”, detalló.

La Uchulú agradecida con la oportunidad en la pantalla chica

El tiktoker se mostró muy emocionado de participar al lado de Ernesto Pimentel a quien le agradeció por su confianza. “Estoy muy feliz por toda esta hermosa experiencia. Espero que les haya gustado mucho mi participación en El reventonazo de la chola, sé que me falta mejorar y con el tiempo tengo que pulirme más. Estoy muy agradecido con Ernesto Pimentel por esta oportunidad de poder demostrar mi talento a más personitas a través de la TV. Muy agradecido con mi público que me apoya día a día para poder cumplir mis sueños y confiar en mí para divertirlos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tiktoker fue parte de El gran show de Gisela Valcárcel

El pucallpino no solo llegó a Lima para ser parte del programa cómico de América Televisión, también fue uno de los participantes del reality de baile de Gisela Valcárcel. “Muy orgulloso de todo lo que estoy logrando gracias al apoyo de todos mis chululitos bellos. (...) Fue una noche muy hermosa, llena de adrenalina, nervios y mucha emoción, mi primera vez bailando y cantando en un escenario en vivo, nunca pensé llegar hasta este punto de mi vida”, precisó en redes sociales.

La Uchulú también fue parte de El gran show. Foto: La Uchulú/Instagram.

¿La Uchulú lanzó su primer disco musical?

El personaje público se llevó el premio de América hoy en la categoría La revelación del año, donde el joven aprovechó la invitación del programa para agradecer el reconocimiento y anunciar el lanzamiento de su primera producción discográfica. Además, reveló que todas sus canciones han sido escritas por él y planea estrenar su álbum durante el 2022, por lo que descartó interpretar una nueva versión de “No sé”. “Estoy aquí porque ya pronto voy a sacar mi álbum de música porque me voy a lanzar oficialmente como cantante”, expresó.

La Uchulú presentó su línea de ropa ‘La Uchulú moda y más’

El creador de contenido para Tiktok ha demostrado ser una persona que no se detiene hasta ver sus sueños hechos realidad y prueba de ello es la creación de su propia colección de ropa inspirada en la selva.

“Hola, mis chululitos bellos. En esta oportunidad quiero presentarles mi primer emprendimiento con mucho cariño y amor para todas las personas que quiera colaborarme. Este ha sido uno de mis sueños más anhelados que hoy día estoy haciendo realidad gracias al apoyo de todos ustedes, siempre y eternamente estaré agradecida con Dios, con mi familia y con todos los chululitos bellos”, comentó junto a unas fotografías, donde se puede apreciar sus primeras prendas.

¿Qué hace en la actualidad La Uchulú?

Luego de su exitoso paso por la televisión nacional, el joven decidió regresar a su natal Pucallpa junto a su familia donde comparte agradables momentos al lado de su abuela, quien también fue parte de su crianza. Pero no se quedó con los brazos cruzados, ya que para el programa de Magaly Medina contó que trabaja animando eventos en discotecas y donde aprovecha en cantar algunos temas musicales.